Győr polgármestere úgy tudja, távozott a lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója

Információim szerint nemrég távozott a Győr-Szol Zrt. gazdasági igazgatója - írta Pintér Bence, Győr ellenzéki polgármestere a Facebookon, hozzátéve, hivatalos értesülése még nincs, ugyanis a fideszes irányítás alatt álló önkormányzati cég a történésről mindeddig nem adott tájékoztatást.
A városvezető ugyanakkor kommentben megjegyezte, hogy már nem olvasható a Győr-Szol Zrt. honlapján a távozó gazdasági igazgató neve, törölték azt. Közleményt viszont továbbra sem adtak ki az ügyben. A polgármester bejegyzésében felidézi, hogy a távozó gazdasági igazgató készítette és írta alá Sárkány Péter elnök-vezérigazgatóhoz hasonlóan azt a 2025. szeptember 30-ai mérlegbeszámolót, melyből kiderült: hiányzik 1,7 milliárd forint a lakáskasszából.
„Remélem a mai igazgatósági ülésen frakciónk közgazdász delegáltja a kért adatok kiadása mellett választ kap arra a kérdésre is, amire én a győri közgyűlésen nem kaptam: miért pont most távozott a Győr-Szol gazdasági igazgatója?" - írta a polgármester.