Döntött a Kúria, nem vonulhatnak az antifasiszták Budapesten

A Kúria döntése értelmében nem tarthatja meg szombatra tervezett rendezvényét a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) – értesült a Népszava.
Ahogyan arról előző cikkünkben beszámoltunk, a MEASZ antifasiszta menetének résztvevői a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna: ugyanazon a napon, amikor a szélsőjobboldal az úgynevezett „becsület napját” ünnepli. A rendőrség kétszer is megtiltotta a rendezvényt. A tiltó határozat egyebek között arra a kormányrendeletre hivatkozott, amely terrorszervezetnek nyilvánította az „Antifát”.A BRFK megtiltotta, a Kúria dönt, vonulhatnak-e Budapesten az antifasiszták
A második tiltás után a MEASZ – amely tiltakozott az ellen, hogy az ominózus kormányrendelet vonatkozna rá – a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közreműködésével bírósághoz fordult. Hegyi Szabolcs, a TASZ jogi szakértője lapunknak elmondta, hogy a Kúria érdemben nem is vizsgálta a beadványt, hanem megállapította: a MEASZ mindkét esetben ugyanarra az eseményre tett bejelentést, mivel az első alkalommal hozott tiltó határozatot nem támadta meg, az jogerőre emelkedett és hatályban van.Nyolc év fegyházra ítélték Maja T. antifa aktivistát a három évvel ezelőtti budapesti támadásokért