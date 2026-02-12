BRFK;Kúria;tiltás;MEASZ;TASZ;vonulás;antifasiszták;antifa;

Antifasiszta felvonulás 2024 februárjában.

Döntött a Kúria, nem vonulhatnak az antifasiszták Budapesten

A MEASZ antifasiszta menetének résztvevői a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna.

A Kúria döntése értelmében nem tarthatja meg szombatra tervezett rendezvényét a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) – értesült a Népszava.

Ahogyan arról előző cikkünkben beszámoltunk, a MEASZ antifasiszta menetének résztvevői a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna: ugyanazon a napon, amikor a szélsőjobboldal az úgynevezett „becsület napját” ünnepli. A rendőrség kétszer is megtiltotta a rendezvényt. A tiltó határozat egyebek között arra a kormányrendeletre hivatkozott, amely terrorszervezetnek nyilvánította az „Antifát”.

A második tiltás után a MEASZ – amely tiltakozott az ellen, hogy az ominózus kormányrendelet vonatkozna rá – a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közreműködésével bírósághoz fordult. Hegyi Szabolcs, a TASZ jogi szakértője lapunknak elmondta, hogy a Kúria érdemben nem is vizsgálta a beadványt, hanem megállapította: a MEASZ mindkét esetben ugyanarra az eseményre tett bejelentést, mivel az első alkalommal hozott tiltó határozatot nem támadta meg, az jogerőre emelkedett és hatályban van.

A hatóságok azt ígérik, nem fogják engedni, hogy szélsőséges csoportok bárkit is bántalmazzanak.