2026-02-12 18:15:00 CET

Döntött a Kúria, nem vonulhatnak az antifasiszták Budapesten

A MEASZ antifasiszta menetének résztvevői a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna.