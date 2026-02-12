Radnai Márk pert indít Budai Gyula és a Mediaworks ellen

Budai Gyula;kormánypropaganda;Mediaworks;Radnai Márk;Tisza Párt;

2026-02-12 20:50:00 CET

A fideszes parlamenti képviselő és a propagandatermékek hajléktalan strómanokat vizionáltak.

Pert indít Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a fideszes Budai Gyula és a kormánypropaganda ellen, miután azt kezdték terjeszteni, hogy hajléktalan „strómanokkal” találkozott és cégeket íratott át rájuk, hogy százmilliós tartozásokat tüntessen el.

„Radnai Márk a Tisza Párt alelnöke: költségvetési csalás, közokirat hamisítás, fiktív számlák, cég eltüntetése és hajléktalan strómanok! Minden nap egy újabb részlet arról, hogy Radnai Márk hogyan tüntette el a cégeit, amelyekben milliós tartozások voltak, strómanokon keresztül, valamint fiktív számlák egy szlovák cégtől, amely mögött szintén Radnai állt. Súlyos bűncselekményekben érintett ügyvéd és még sok más! Holnap indulunk!!” - áll Budai Gyula Facebook-bejegyzésében, amelynek igazolásaként egy, a szokásnak megfelelő szerzőmegjelölés nélküli Magyar Nemzet-cikket linkelt.

Radnai Márk közölte, az állítás hazugság, ezért pert indít Budai Gyula, a Metropol kiadója, a Mediaworks, valamint a cikket átvevő további kiadók ellen is. Egyben arra kéri a bíróságot, hogy azonnali jogvédelem keretében, ideiglenes intézkedéssel tiltsa el a propagandistákat a további hazugságok terjesztésétől.

„A rágalmazás nem kampány eszköz, hanem bűncselekmény. A polgári per mellett feljelentést is teszek rágalmazás és becsületsértés miatt”

- közölte.

Magukra az állításokra reflektálva Radnai Márk azt írta: „A Story Chef Kft.-ben nagyon rövid ideig voltam résztulajdonos még a covid előtt, még abban az időszakban, amikor a cégnek semmilyen árbevétele nem volt, és pénzmozgás sem történt. A cég filmgyártásra jött létre, de az HBO kivonulása miatt a projektek meghiúsultak. Nem lett belőle semmi. Mivel Magyarországon egy céget megszüntetni rendkívül körülményes és költséges, a tulajdonrészemet átadtam egy barátomnak, majd kiszálltam. Azóta semmilyen formában nem vettem részt a működésében, és nem volt rálátásom arra, mi történik vele.”

Végezetül a Tisza Párt alelnöke leszögezte, soha nem találkozott strómanokkal, soha nem adott el céget hajléktalanoknak és soha nem vett részt mutyiban, trükkben, „ügyletben”. Ha pedig bármilyen hatósági vizsgálat indul, áll elébe.