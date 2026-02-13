Megszólalt Pesty László volt felesége, szerinte a dokumentumfilmest senki nem bántotta

eltűnés;Pesty László;

2026-02-13 14:00:00 CET

A volt férjének egészségügyi problémái voltak, a segítséget pedig elutasította.

Pesty László egészségi állapota az utóbbi években jelentősen romlott, mégsem fogadott el senkitől segítséget – nyilatkozta a Blikknek a dokumentumfilmes volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati.

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy 2026. február 9. óta eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként keresi az I. kerületi rendőrség Pesty László dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz és a Gerilla portál alapítóját. A magát ősfideszesnek valló filmrendező az utóbbi években kemény kritikákat fogalmazott meg a NER-elittel szemben, 2023 nyarán azzal keltve nagy feltűnést, hogy Tusványoson egy panelbeszélgetésen azt mondta: „Az, hogy a kirakatban lopunk, csalunk, zsarolunk, ez ugyanaz, mint a Lölő-jelenség Magyarországon.”

A Blikknek most megszólalt Pesty László volt felesége, aki legutóbbi találkozásukkor még gyógyszereket vitt egykori férjének, amelyeket ő nem tudott kiváltani. Úgy emlékszik, hogy Pesty László már akkor is rettenetes állapotban volt, korábban kórházba is került.

„Lacinak súlyos egészségi problémái voltak. Szorosan már nem tartottuk a kapcsolatot, hiszen nem titok, hogy azért is váltunk el, mert nagyon sok dologban nem egyeztek a nézeteink. Emberileg azonban mindig próbáltam neki segíteni, ha szüksége volt rá” – nyilatkozta Nagybaczoni Nagy Kati.

Hozzátette: „Nehezen kommunikált, súlyos cukorproblémái voltak, szinte járni is alig tudott. Borzalmas állapotban volt és bár ismerősei és barátai közül sokan és sokáig harcoltak érte, már olyan állapotban volt, hogy képtelen volt befogadni a jótanácsokat.”

Pesty László legutóbb tavalyelőtt nyáron, az önkormányzati- és EP-választások idején adott hírt magáról, amikor egy interjúban azt mondta, hogy hallatlanul szimpatizál Magyar Péterrel, és 95 százalékba a Tisza Párt elnöke mellett áll, de a Fideszre szavazott. Ami az általa „orkoknak” nevezett, a „Fidesz tisztességes konzervatív párt testén élősködő” személyekkel kapcsolatos beígért leleplezéseket illeti, akkor azt nyilatkozta, hogy vannak újabb durva sztorijai, de ezekkel csak később fog előjönni, ezekről viszont azóta sem számolt be.

Nagybaczoni Nagy Kati aztán időközben pénteken a Facebook-oldalára is kitett egy közleményt, amelyet kérésére teljes terjedelmében közlünk. Azt írta: „Volt férjemmel nem tartottuk szorosan a kapcsolatot, legutóbb 2025. őszének elején találkoztunk személyesen, egyetlen alkalommal. Ekkor én gyógyszereket vittem – a kérésének megfelelően – számára, melyeket kimondottan rossz egészségügyi állapota miatt feltétlenül szükséges volt kiváltani. Emberi kötelességemnek éreztem, hogy ebben segítségére legyek. Ezt követően elvétve váltottunk egymással sms-üzeneteket. Legutolsó üzenetét 2026. január 22-én éjjel írta nekem. Ezek az üzenetek általában és elsősorban a köztünk lévő politikai, filozófiai ellentéteket , nézetkülönbségeket érintették, tükrözték. Magam részéről minden összeesküvés-elméletet abszurdnak tekintek az eltűnésével kapcsolatosan, szerintem semmi ok a valódi aggodalomra, és biztos vagyok benne, hogy a jelen helyzetet Laci önszántából idézte elő. Jó esetben önként egészségügyi kezeléseknek veti alá magát, egyéb esetben esetleg távozott az országból. Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és őt senki nem bántotta.”