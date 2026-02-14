Megjelent az Orbán-kormány rendelettervezete, patikában is fel lehet majd receptre íratni gyógyszert

Hamarosan a patikában a felírhatják a betegeknek a vényköteles gyógyszereket - derül ki egy, az Orbán-kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetből.
Ennek értelmében a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók kizárólag olyan készítmények esetében írhatnak fel receptet, amelyekből a betegnek az elmúlt fél évben a háziorvosa már rendelt. Az első ilyen, gyógyszerész által felírt receptre csak akkor kerülhet sor, ha a beteg háziorvosa - saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján - az elmúlt hat hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt az adott készítményből, és a beteg azt ki is váltotta a patikában. Ezt követően a gyógyszerész további alkalommal csak akkor írhat fel ugyanabból a gyógyszerből, ha az utolsó kiadás ismét orvos által kiállított vény alapján történt.Patikák új szerepben: vényírás, oltás, ügyeleti reform
Emellett rögzítik, hogy csak akkor adhatnak ki receptet, ha az adott gyógyszerre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nincs érvényes, orvos által felírt vény. A gyógyszert emellett kizárólag olyan betegnek rendelhetik, aki személyesen megjelenik a patikában, vagy helyette törvényes képviselője jelenik meg. A szabályozás azt is rögzíti, hogy bizonyos készítmények továbbra is kizárólag orvos által írhatók fel: a gyógyszerész és a kiterjesztett hatáskörű ápoló nem rendelhet kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősített gyógyszereket. A tervezet azt is rögzíti, hogy a gyógyszerész vagy a kiterjesztett hatáskörű ápoló egyszerre legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Ha azonban a készítmény legkisebb kiszerelése ennél nagyobb, akkor a 30 napos mennyiséghez legközelebb álló, legkisebb eredeti csomagolást adhatják ki.
A jogszabálytervezet preambulumában a lépést azzal indokolják, hogy a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek számára létfontosságú, hogy a szükséges gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak, a tervezet a betegbiztonság szem előtt tartsának jegyében készült.