Megjelent az Orbán-kormány rendelettervezete, patikában is fel lehet majd receptre íratni gyógyszert

2026-02-14 10:05:00 CET

Maximum csak harminc napra elegendő mennyiséget lehet így kiváltani, azt is csak akkor, ha a korábbi receptet orvos állította ki.

Hamarosan a patikában a felírhatják a betegeknek a vényköteles gyógyszereket - derül ki egy, az Orbán-kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetből.

Ennek értelmében a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók kizárólag olyan készítmények esetében írhatnak fel receptet, amelyekből a betegnek az elmúlt fél évben a háziorvosa már rendelt. Az első ilyen, gyógyszerész által felírt receptre csak akkor kerülhet sor, ha a beteg háziorvosa - saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján - az elmúlt hat hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt az adott készítményből, és a beteg azt ki is váltotta a patikában. Ezt követően a gyógyszerész további alkalommal csak akkor írhat fel ugyanabból a gyógyszerből, ha az utolsó kiadás ismét orvos által kiállított vény alapján történt.

Emellett rögzítik, hogy csak akkor adhatnak ki receptet, ha az adott gyógyszerre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nincs érvényes, orvos által felírt vény. A gyógyszert emellett kizárólag olyan betegnek rendelhetik, aki személyesen megjelenik a patikában, vagy helyette törvényes képviselője jelenik meg. A szabályozás azt is rögzíti, hogy bizonyos készítmények továbbra is kizárólag orvos által írhatók fel: a gyógyszerész és a kiterjesztett hatáskörű ápoló nem rendelhet kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősített gyógyszereket. A tervezet azt is rögzíti, hogy a gyógyszerész vagy a kiterjesztett hatáskörű ápoló egyszerre legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Ha azonban a készítmény legkisebb kiszerelése ennél nagyobb, akkor a 30 napos mennyiséghez legközelebb álló, legkisebb eredeti csomagolást adhatják ki.

A jogszabálytervezet preambulumában a lépést azzal indokolják, hogy a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek számára létfontosságú, hogy a szükséges gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak, a tervezet a betegbiztonság szem előtt tartsának jegyében készült.