Nemhogy a világot, de még a magyar politikai életet sem rengette meg Orbán Viktor évértékelője

Orbán Viktor;pártok;politikusok;reakciók;évértékelő beszéd;

2026-02-14 15:30:00 CET

Az ellenzéki pártok és politikusok gyakorlatilag vagy legyintettek, nevettek egy nagyot és másról írtak a miniszterelnök nagyotmondásai hallatán.

Orbán megint kihirdette a programját, mint minden évben: ennyi. Folytatjuk. Akkor nézzük a valóságot. Mit is folytatnak, ha hagyjuk – írta Facebook-oldalán Dobrev Klára reakcióként Orbán Viktor idei évértékelőjére. A kormányfő állításaira, fenyegetésére vagy ígéreteire a Demokratikus Koalíció elnöke egy szót sem pazarolt. Szerinte ugyanis „ma Magyarországon családok milliói élnek rosszabbul, mert nem felelnek meg a jobboldali kormány ideológiai mintájának”.

– A magyarok lettek Orbán alatt Európa legszegényebb polgárai – állapította meg a pártelnök, kiemelve a nyugdíjasok sokaságát, akinek nem biztos, hogy a hónap végére jut pénz gyógyszerre és fűtésre, és a dolgozókat, akiknek nincs választásuk, és mérgező gyárakban, egészségkárosító körülmények között kénytelenek dolgozni, mert máshol nincs munka, és nincs valódi védelem. Dobrev Klára szerint a DK a nagyvállalatok helyett az emberek oldalára áll, és fontosnak tartja, hogy igazságosabb legyen Magyarország.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt reakciójában az olvasható, hogy ők nem az elmúlt, hanem inkább az idei évet évértékelik. Hosszú felsorolásukban szerepel, hogy 2026-ban több fővárosi kerületben is ételt osztottak. – Helpsátrat és melegedőt üzemeltettünk a legnagyobb hidegben a hajléktalanoknak, krízisautóztunk a hidegben, adományokat vittünk az Oltalomhoz. Hegyvidéki mutyikat buktattunk le – tették hozzá. Megjegyezték, hogy ugyancsak számos helyet alakítottak olvasókört, voltak „vármegyetagadó megyejáráson”, de tartottak Kutyapártsimogatót Londonban, teapartit és teaosztást Gödöllőn. Ezen felül felléptek a Szőlő utcai botrány ügyében, és ahogy fogalmaztak, elkezdték „visszalopni az országot” – Tiborcz-szállodákból loptunk ki WC papírt és loptuk be kórházba, NER-lovagi étteremből loptunk pokrócot és adtuk oda hajléktalanoknak – tették hozzá sok egyéb jótétemény között.

A Mi Hazánk oldalán nem található reakció az orbáni évértékelőre, eddigi egyetlen szombati posztjukban csak az áll: Ha a multik helyett a magyar kkv-kat támogatnád, szavazz a Mi Hazánkra!

A Momentum és elnöke, Rózsa András zuglói polgármester semmit sem posztolt a miniszterelnök fellépéséről.

– Valentin-napi évértékelő: minden szerelem, minden nap szerelem – posztolta Karácsony Gergely főpolgármester, majd kommentben hozzáfűzte: „Orbán Viktor a tavalyi évértékelőn mondta, hogy nem lesz Budapest Pride. Idén nem tudom, mit mondott, de ezek után nem is érdekel.”

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében hasonló gondolatokkal bemutatott egy bizarr videót és fotógalériát a miniszterelnök szekszárdi látogatásáról. – Orbán szerint mi így élünk vidéken: hajnalig táncikálunk boldogságunkban. Ezt ő maga mondta a helyi propagandalap szerkesztőségében. Előtte a szedresi halászcsárdába rendelte a talpnyaló polgármestereit (fizetett aktivistáit). Ott meg azt találta mondani, hogy most vidéki csávók vannak kormányon és ennél vidékibb kormánya nem lesz az országnak – ismertette a független parlamenti képviselő. Hozzáfűzte: „Csak sejtem, hogy az évértékelőn miket fog hazudozni, de valójában olyan mindegy. Ezeket a szavakat sem azért osztom meg, mert fontosnak tartom. Csak olyan végtelenül szomorú, ahogy lenézi a vidéket.”

Tordai Bence ellenzéki országgyűlési képviselő rövid posztjában annyit írt: „Orbán Viktor mai műsora félelmetes lenne, ha nem volna az egész nevetséges. 57 nap.”