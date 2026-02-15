Reagált Barack Obama Donald Trump videójára, amelyben majomként ábrázolta őt

rasszizmus;Barack Obama;Donald Trump;

2026-02-15 09:50:00 CET

A volt amerikai elnök szerint a köztisztviselőkre korábban jellemző illemtudás mára elveszett, szerinte azonban az amerikai nép többsége ezt nem támogatja.

Közvetetten reagált Barack Obama arra a videórészletre, amelyet Donald Trump osztott meg róla a múlt héten, s amelyen a volt amerikai elnököt és feleségét, Michelle Obamát rasszista módon, dzsungelben élő emberszabású majomként ábrázolták.

Maga a videó Trump szokásos összeesküvés-elméletéről szólt, miszerint a 2020-as elnökválasztást a demokraták elcsalták. A volt demokrata elnök és felesége a videó utolsó néhány másodpercében tűnt fel, miközben az Oroszlánkirály című film egy zenéjének, a The Lion Sleeps Tonight című számnak egy részlete volt hallható. Azóta a videó eltűnt Trump közösségi oldaláról, az amerikai elnök valószínűleg törölte azt, miután saját pártjából is akadt, aki felháborodott rajta.

Barack Obama Brian Tyler Cohen podcast műsorának vendége volt, amelyben a műsorvezető a politikai diskurzus hangvételéről kérdezte, több közelmúltbeli esemény között említve a Trump által megosztott videórészletet is. A volt amerikai elnök a videó említésekor elengedett egy kínos félmosolyt, de egyebekben nem tért ki erre konkrétan, a kérdésre általánosságban válaszolva viszont elmondta: az látszik, hogy a köztisztviselőkre jellemző szégyenérzet és illemtudás mára elveszett. Fontosnak tartotta ugyanakkor leszögezni: az amerikai nép többsége mélyen aggasztónak találja ezt a viselkedést. Igaz ugyan, hogy ez a viselkedés felhívja a figyelmet, adott esetben el is tereli a figyelmet, de a személyes tapasztalata az, hogy olyan emberekkel találkozik amerikai utazásai során, akik „még hisznek a tisztességben, az udvariasságban és a kedvességben”. Barack Obama úgy folytatta, a közösségi médiában és a televízióban egyfajta bohócműsor zajlik, név szerint Donald Trumpra azonban nem tért ki.

A műsorban a volt amerikai elnök számos egyéb témában is megnyilvánult, például elismerését fejezte ki az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) túlkapásai elleni békés tüntetőknek, szó esett a választási körzetek újrarendezéséről, és arról is, hogy várhatóan jövőre megnyílik az elnöki könyvtára Chicagóban.

A teljes adás itt tekinthető meg: