Magyar–Vogel-szexvideó: a lakás tulajdonosa feljelentést tesz, külföldi bérlője volt azon az éjszakán

A sajtóból értesült a tulajdonos arról, hogy az Airbnb-ként használt Erzsébet körúti apartmanjának hálószobájáról rejtett kamerával felvételt készült, egy üres ágyat mutató képkivágást pedig nyilvánosságra hoztak a Radnai Márk Tisza-alelnök nevével regisztrált honlapon a következő dátummal: 2024. 08. 03.
A hálószobát a fotó alapján azonosítani lehetett, k is derítettük, hogy az apartman egy NER-közeli milliárdos feleségének a tulajdona. Ő most a Schiffer András volt politikus nevét viselő Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda egyik ügyvédje által szignált levél szerint „mélységesen elítéli a magánszféra megsértését”, úgy véli, „nem létezhet olyan cél”, amely ilyen felvétel(ek) elkészítését és nyilvánosságra hozását indokolná. Ezért a tulajdonos minden rendelkezésére álló információt és adatot a rendőrség tudomására hozva ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.NER-milliárdos feleségének a tulajdona az a lakás, ahol a Radnai Márk nevét viselő honlap felvétele készülhetett
Annyit az ügyvédi levél is elárul, hogy a lakást egy külföldi személy bérelte az adott időpontban, ami erősíti azokat a feltevéseket, hogy Magyar Péterrel szemben egy külföldi hátterű, orosz jellegű lejárató kampány zajlik. A honlap megjelenése után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is erről beszélt, csütörtökön pedig azzal állt a nyilvánosság elé, hogy egy 2024. augusztus 2-3-i éjszakán az akkor már volt barátnő Vogel Evelin vitte fel őt a lakásban tartott házibuliba, ahol aztán konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Magyar Péter elmondása szerint a lakásban volt drognak látszó por is, de ahhoz nem nyúlt.Magyar Péter: Aznap nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben
A korábban Magyar Péterről titkos hangfelvételeket készített Vogel Evelin azt állítja, nem ő tette a szobába a rejtett kamerát, ő is áldozat és ő is hajlandó rendőrségi feljelentést tenni. Bár a Fidesz hangsúlyozta, hogy nincs köze a lejárató kampányhoz, közben propagandistáik mégis kampányt építettek arra, hogy Magyar Péter „drogos buliban” volt. „kettős életet él”, utóbbiról azonban egyelőre senki nem derítette ki, hogy mit jelenthet.Videó nélkül is rengeteg feljelentés kíséri a Magyar–Vogel-szexvideó ügyét