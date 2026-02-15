Magyar–Vogel-szexvideó: a lakás tulajdonosa feljelentést tesz, külföldi bérlője volt azon az éjszakán

Videó;feljelentés;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-02-15 14:57:00 CET

Utóbbi azokat a feltevéseket erősíti, hogy Magyar Péterrel szemben egy külföldi hátterű, orosz jellegű lejárató kampány zajlik.

A sajtóból értesült a tulajdonos arról, hogy az Airbnb-ként használt Erzsébet körúti apartmanjának hálószobájáról rejtett kamerával felvételt készült, egy üres ágyat mutató képkivágást pedig nyilvánosságra hoztak a Radnai Márk Tisza-alelnök nevével regisztrált honlapon a következő dátummal: 2024. 08. 03.

A hálószobát a fotó alapján azonosítani lehetett, k is derítettük, hogy az apartman egy NER-közeli milliárdos feleségének a tulajdona. Ő most a Schiffer András volt politikus nevét viselő Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda egyik ügyvédje által szignált levél szerint „mélységesen elítéli a magánszféra megsértését”, úgy véli, „nem létezhet olyan cél”, amely ilyen felvétel(ek) elkészítését és nyilvánosságra hozását indokolná. Ezért a tulajdonos minden rendelkezésére álló információt és adatot a rendőrség tudomására hozva ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Annyit az ügyvédi levél is elárul, hogy a lakást egy külföldi személy bérelte az adott időpontban, ami erősíti azokat a feltevéseket, hogy Magyar Péterrel szemben egy külföldi hátterű, orosz jellegű lejárató kampány zajlik. A honlap megjelenése után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is erről beszélt, csütörtökön pedig azzal állt a nyilvánosság elé, hogy egy 2024. augusztus 2-3-i éjszakán az akkor már volt barátnő Vogel Evelin vitte fel őt a lakásban tartott házibuliba, ahol aztán konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Magyar Péter elmondása szerint a lakásban volt drognak látszó por is, de ahhoz nem nyúlt.

A korábban Magyar Péterről titkos hangfelvételeket készített Vogel Evelin azt állítja, nem ő tette a szobába a rejtett kamerát, ő is áldozat és ő is hajlandó rendőrségi feljelentést tenni. Bár a Fidesz hangsúlyozta, hogy nincs köze a lejárató kampányhoz, közben propagandistáik mégis kampányt építettek arra, hogy Magyar Péter „drogos buliban” volt. „kettős életet él”, utóbbiról azonban egyelőre senki nem derítette ki, hogy mit jelenthet.