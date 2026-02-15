„Nem nátháról van szó, hanem rákról” - Szijjártó Péter minisztériumnál tüntettek a gödi akkuszennyezés miatt

tüntetés;Göd;szennyezés;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-15 14:45:00 CET

Több százan tiltakoztak vasárnap délelőtt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Bem József téri épületénél, ahova civil szervezetek hirdettek tüntetést a gödi akkugyár szennyezése miatt - írja tudósításában a hvg.hu.

„Csernobil 2.0” és „Bukjanak” feliratú táblákkal érkeztek a demonstrálók Szijjártó Péter minisztériumához, ahol gyülekezés alatt a Szabad a grund szólt a Pál utcai fiúkból, de a szereplők neve helyett az akkugyárakról elhíresült városok nevével: „Debrecen? Itt leszek! Göd? Itt leszek!... ”

Göd olyan, mint a bicskei gyermekotthon: csak az első dominó, a mintázat ugyanaz

– mondta Szaszkó Andrea, a Göd-ÉRT Egyesület alelnöke. Úgy véli, tudnia kellett a politikusoknak az eseményekről, és ami fontosabb, hogy állampolgári jogok, az emberek egészsége, a természeti környezet tisztasága mind be vannak árazva. Ezután hosszasan sorolta a településeket Ácstól Szigetszentmiklósig, összesen 39-et, ahol 50-nél is több gyár kapott helyet.

„Mi gödiek 8 éve dühösek vagyunk. Régóta tudjuk, de ami a héten kiderült, sokkolt mindenkit”

– mondta Hlavács Judit, a Göd-ÉRT Egyesület tagja. A felelősok nevének felsorolását – Tarnai Richárd, a megyei kormányhivatal vezetője, Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külügyminiszter – élénk pfujolással fogadta a tömeg.

Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tagja úgy fogalmazott, Göd figyelmeztetés: az állam már nem létezik, hanem csak egy hatalmi gépezet, ami saját hatalmáért bárkit képes beáldozni, romákat, állami gondozott gyerekeket, helyieket.

„A haza nem gyártelep, a valódi védelmet nekünk kell megteremteni. A hatalom mindenkit becsapott, nem csak Gödről beszélünk, az egész országról”

– mondta. Valódi rendszerváltozást kell, esély is van rá április 12-én – tette hozzá.

Simon Gergő, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője arról beszélt, hogy sok helyen jártak, sok szennyezéses ügyben dolgoztak, de ilyet nem tapasztaltak sehol: a hatóságok tudtak róla. Nem adminisztrációs hiba történt, hanem a tömeges mérgezése a dolgozóknak.

Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke Gulyás Gergelynek üzent, aki a kormányinfón azt mondta, hogy nem történt megbetegedés.

„Nem nátháról van szó, hanem rákról, ami sokára alakul ki”

– mondta, majd feltette a kérdést: ha azt mondják, hogy a kerítésen kívül nincs semmi, akkor mi van belül?

Utána Molnár Áron állt a színpadra, a tudósítás szerint az ő beszéde alatt kezdett először hevesebben „mocskos fideszt” kiabálni a tömeg. Ő Szijjártó „hazugságairól” beszélt, és arról, hogy buktaszag van az országban, „el lesz zavarva ez a társaság”.

Az utolsó felszólaló Lányi András filozófus volt, aki szerint az akkugyár tetején a korom, a szennyezés valójában kozmetikum, ezzel kozmetikázzák a magyar gazdaság teljesítményének összeroppanását. Úgy vélte,