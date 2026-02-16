évértékelő;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-16 05:55:00 CET

56 nap múlva eldől, képesek vagyunk-e új jövőt adni a hazánknak – üzente Magyar Péter a Tisza évértékelőjén, ahol a párt ismert arcai is felszólaltak. Közölte, a Tisza az alaptörvénybe írná, hogy nem lesz sorkatonaság.

Itt állunk a győzelem kapujában. Lépjünk be rajta - fogalmazott Magyar Péter a tegnap délután tartott évértékelő beszédében. „Büszke vagyok arra, hogy a mi szakértőink azok, akik tudják, mit jelent az ország sorskérdéseinek komolyan vétele és képviselete” - nyitotta a Tisza Párt elnöke gyújtó hangvételű felszólalását.

Lapunk kezdés előtt egy órával érkezett a Hungexpóra. A bejáratnál és a recepciónál már javában gyülekeztek a Tisza-önkéntesek és szimpatizánsok, a szervezők viszont egy külön elkülönített várakozóba terelték a sajtót. A nagyteremben épp próba zajlott, Orbán Anita és Kapitány István a színpadon készültek beszédeikre; első körben innen is visszaküldték a „várakozóba” a sajtó képviselőit, így minket is. Utunkat ezután a bejárat felé vettük, hogy röviden mégis szót válthassunk a rendezvényre érkezőkkel. Egy fiatalember lapunknak beszélt a Magyar Pétert érintő különös szexvideóügyről, hiszen bár a rejtett kamerás felvétel napok óta téma a közéletben, eddig semmilyen videó nem került elő.

- Aljas dolog, hogy kirobbant ez az ügy, mert most sem arról beszélünk, hogy mit kéne csinálni az országgal, és mi a Tisza programja – mondta lapunknak. - Olvasta a 240 oldalas programot? – érdeklődtünk. - Persze - jelentette ki meglepetésünkre.

A fiatalember biztos a Tisza Párt győzelmében, és mikor azt firtattuk, hogy Magyar Péter alkalmasságában nem rendült-e meg a hite (mivel a pártelnök saját bevallása szerint hagyta magát elcsábítani és tőrbe csalni), azt mondta: – Ez azért szemétség, mert akár Orbán Viktorról is lehet ilyen videó, csak arról nem tudunk, ezt meg pont most előhozták. Egy idős úr lapunknak szűkszavúan kommentálta a videó-ügyet: – Ennek semmi jelentősége nincsen, abszolút nem érdekel. Ne haragudjon, de a végletekig kifosztják ezt az országot, és erről beszélgetünk? Amúgy sincs időm most, mennem kell – búcsúzott.

Kezdés előtt húsz perccel értünk vissza a sajtóváróba, amin át éppen Orbán Anita, a Tisza külügyi szakértője sietett át szépen csomagolt ruhával és telefonnal a kezében; a ruhát vélhetően a beszédére készítették elő. A rendezvénynek helyet adó nagyteremben kezdéskor Oláh Ibolya Magyarország című dala és a Where The Sunshine szólt, majd a színpadon a párt képviselő-jelöltjei – először Forsthoffer Ágnes alelnök – tartottak beszédet.

Forsthoffer Ágnes a többi között arról beszélt, hogy nem fél a hatalomtól, annak ellenére sem, hogy mióta csatlakozott a párthoz, a propaganda mindent megtett, hogy megtörje őt. Halmai Ferenc, a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok 2-es körzetének képviselő-jelöltje fideszes ellenfelét, Pócs Jánost támadta, és volt rendőrezredesként azt kérte: – Válasszátok ti is a becsületet, az igazságot, a Jászság és Magyarország jövőjét”. Kátai-Németh Vilmos, Budapest 9-es számú választókerületének jelöltje a többi között arról beszélt, hogy a Fidesz nem kezeli partnerként, és félretolja a fogyatékkal élőket. – A Tiszánál nem nézték azt, hogy én vak vagyok, csak azt, hogy hogyan dolgozom, és mit teszek le az asztalra. Itt a szakértelem számít és nem a rokonság.Némi öniróniával megjegyezte: a vak is látja, hogy itt vannak gondok. – Azt ígérem, hogy én számonkérhetően értetek fogok dolgozni – tette hozzá.

Győr-Moson-Sopron 5-ös választókerületének tiszás aspiránsa, Porpáczy Krisztina arról beszélt, hogy orvosként tudja, a gyógyítás egy szövetség az emberekkel, és kifejezte, hogy Nagy János agrárminiszter képviselőként nem védte meg a mosonmagyaróvári kórházat. Gajdos László pedig kitért a gödi akkumulátorgyár-botrányra is. – Egy nemzeti kormány nem áldozhatja fel a magyar földet, a levegőt, külföldi multik profitjáért. (…) A Tisza-kormány független környezetvédelmi minisztérium és hatóság felállítását tervezi, a környezetszennyezők pedig komoly szankciókra számíthatnak. Éljen a zöld Magyarország – zárta felszólalását.

Az őt követő Kapitány István szintén a gödi akkumulátor-botrányról beszélt és kijelentette: válságban van a magyar ipar és a gazdaság. – A kormány hazárdírozott, elképesztő mennyiségű pénzt öntött az akkumulátor-iparba, ráadásul ezt nem magyar munkásokra, hanem jelentős mennyiségű vendégmunkásra alapozza. (…) Április 12. után visszahozzuk a szakértelmet a kormányba – jelentette ki. Orbán Anita azt ígérte: nem a Tiszát, hanem teljes hazánk biztonságát fogják képviselni a nemzetközi térben. A Tisza-kormány nem külföldi érdekekért és oligarchákért dolgozik. (…) Hiszünk abban, hogy közös érdekünk a partnerség helyreállítása - szögezte le, hozzátéve, hogy a Tisza és Magyarország készen áll, hogy új irányt vegyen.

“I did it my way” - énekelte Frank Sinatra egy rövid, a pártot és Magyar Péter kétéves útját bemutató videóisszeállításon, majd a pártelnök lépett a színpadra.

- Ugyanazt kérem tőletek, amit két éve, az első posztomban: Ne féljetek! Semmi nem tart örökké, nem lettünk törökké – üzente beszédében Magyar Péter. A Tisza vezetője hangsúlyozta: készen állnak a kormányzásra, a Fidesznek pedig a következő 56 napban csak a hazugság és a lejáratás marad. – A hatalom családokat, barátokat és közösségeket fordított egymás ellen – mondta Magyar, aki szerint legalább akkora bűn, mint amit anyagilag vettek el a magyaroktól. Azt ígérte, ha nyernek, nem lesznek megalázott közösségek, megbélyegzett települések és emberek. – Egy nemzet akkor erős, ha nem széthúz, hanem összetart, ha nem gyűlölködik, hanem kezet nyújt. Szerinte ha újra gyűlölet nélkül tudnak majd egymásra nézni az emberek, akkor Magyarország békésebb és boldogabb lesz, ezért „most dől el, hogy maradunk-e egy félelemre, gyűlöletre és lopásra épülő rendszerben” vagy visszavesszük-e végre a jövőnket

Ha az én magánéletemben kutakodnak, mindenki máséval megtehetik. (…) Mi békét, nyugalmat és biztonságot ígérünk - fejtegette, és újra nyilvános miniszterelnök-jelölti vitára hívta Orbán Viktort. Megjegyezte, képviselő-jelöltjeik csak azután vitáznak a fideszes kihívókkal, ha ez létrejött. A fiataloknak pedig azt üzente: mindenki írja fel, április 12. lesz az évtized bulija.

Magyar Péter szerint a Fidesz szeretné visszaállítani a kötelező sorkatonaságot (a Fidesz egyébként ezzel épp Magyarékat támadja – a szerk), majd kijelentette, hogy a Tisza Párt nem készül ilyesmire, sőt, kétharmaddal foglalnák alkotmányba, hogy a sorkötelesség bevezetése Magyarországon tilos. Az ellenzék vezére ismét hangsúlyozta: a Fidesszel ellentétben hazahozzák a magyaroknak járó uniós forrásokat, és támogatják a hazai kisvállalkozókat. Szintén szólt a gödi akkumulátorgyár helyzetéről. Mint mondta, a kormány nem a magyarok, hanem a multik mellé állt, és hagyta az embereket veszélybe kerülni. – Vigyázó szemeiteket Gödre vessétek – mondta Magyar Péter, majd felidézte, hogy Orbánék minden erejükkel küzdöttek azon civil szervezetek ellen, amelyek fellázadtak a halálgyárak ellen. – Micsoda ország az, ahol a mérgezés kap védelmet? – kérdezte, azt ígérte, hogy ezt is meg fogják fordítani április 12-e után.

Kiemelte, hogy a Tisza-kormány a gyermekvédelmi politikában is változtatásokat tervez. Például erősítenék a jelzőrendszert és gyorsítanák az örökbefogadási procedúrát. Magyar Péter szerint szégyen, hogy tizenhat év kormányzás után Orbán Viktornak „nincs egy bocsánatkérése azért a rombolásért”, amit ők a magyar egészségügyben elvégeztek. A Tisza ezért az egészségügy helyreállítását ígérte, minimum 500 milliárddal több támogatást és a várólisták csökkentését. Ahogy azt is, hogy kormánybiztost nevez majd ki, hogy rendbe tegyék a közutakat. Több ígéretüket is felsorolta: bevezetnék a nyugdíjas szép-kártyát; bölcsődei férőhelybővítést terveznek; duplájára emelnék a családi pótlékot, a gyest és a gyedet is.

- Sorsfordító pillanatban vagyunk – fogalmazott bszédében a pártelnök. 56 nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új jövőt adni a hazánknak. Szerinte a tegnap egy múltban rekedt hatalomé volt, de a holnap a tiétek lesz – üzente a hallgatóságának és a tiszás szimpatizánsoknak. Azt kérte, hogy mindenki menjen el szavazni. Szerinte az ország stabilitásának és társadalmi békéjének akadálya a Fidesz. - Nő a feszültség, mert nincs olyan társadalmi réteg, amelyik ne élne rosszabbul és ne alázták volna meg – mondta hozzátéve, hogy biztonság és stabilitás akkor lesz az országban, ha a Tisza kormányt alakít.