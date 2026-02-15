Magyar Péter: Azért próbálnak meg lejáratni, mert tudják, hogy mindenünk megvan a győzelemhez

évértékelő beszéd;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-15 16:22:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint „egyetlen hatalmába beleőrült ember” akarata ural mindent, de készen állnak a kormányzásra. Ha valaki azt akarja, hogy Rogán Antal leskelődjön a hálószobájában, az nyugodtan szavazzon a Fideszre. Ez volt a 2026-os évértékelő beszéd.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte, a győzelem kapujában állnak, be kell lépni rajta. Felidézte, hogy két és fél hónappal ezelőtt azt kérte, hogy vigyázzanak a jelöltjeikre, mert hatalmas munkára vállalkoztak, óriási ellenszélben, Szerinte azonban már látszik, hogyan vigyáznak egymásra, hogyan vigyáznak a közösségre, ugyanígy fognak a hazára is vigyázni - mondta, majd köszönetet mondott nekik. A Tisza Párt szakértői tudják, milyen milliókat felelősséggel vezetni és nem csak beszélni róla. A Tisza Párt elnöke köszönetet mondott a párt szakértőinek, önkénteseinek is, utóbbiakról szólva hangsúlyozta, nem pénzért, nem hatalomért, nem is az ő személyéért, hanem az országért teszik, amit tesznek és nélkülük nem tarthatnának ott, ahol.

A következő 56 napra azt kérte, ne féljenek, mert semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettek a magyarok törökké. A Fidesz szerinte azért próbálja őket lejáratni, mert tudja, hogy már mindenük megvan a győzelemhez és a kormányzáshoz. – A Tisza Párt készen áll a kormányzásra – szögezte le, hozzátéve, a kormánynak pedig marad a fenyegetőzés, a lejáratás és az uszítás. A hatalom megtartásáért rettegő maffiaállam a legundorítóbb eszközökhöz fog nyúlni a következő időszakban - jelezte. „Ha az én magánéletemben kutakodhatnak, akkor mindenki más magánéletében megtehetik ugyanezt” - figyelmeztetett, hozzátéve, ha valaki azt akarja, hogy Rogán Antal leskelődjön a hálószobájában, az nyugodtan szavazzon a Fideszre.

Orbán Viktor szombati évértékelője a múlt volt, ezzel szemben ő a jövőről szeretne beszélni - jelentette ki Magyar Péter. Mint mondta, jogos választási igény, hogy nyilvános vita keretében is láthassák a választópolgárok, hogy milyen jövőt kínálnak a jelöltek, azonban „a leköszönő miniszterelnök nem mer velem kiállni vitára” - mondta. A miniszterelnök kifogására, miszerint azért nem vitázik vele, mert bábnak tartja, Magyar Péter azt közölte, hogy a kormányfő a valóságtól mára végképp elszakadt, majd felszólította a fideszes jelölteket, hogy győzzék meg a miniszterelnököt arról, hogy vitázzon, és akkor a tiszás egyéni jelöltek is fognak vitázni a fideszesekkel.

A Fidesz fiataloknak való üzengetéséről Magyar Péter elmondta, nem tudja, mire számít a miniszterelnök, hiszen kormányzása 16 éve alatt a magyar fiatalok jelentős részének el kellett hagynia a hazáját, ha pedig így haladnak a dolgok, akkor pár év múlva mutatóban sem lesznek 40 év alatti magyar fiatalok itthon.

A fiataloknak elegük van a korrupcióból és a tisztes munkalehetőségek hiányából, felesleges a fiatalokat kioktatni.

A Tisza Párt működő országot fog biztosítani, ehhez viszont mindenkinek együtt kell működnie, ezért minden fiatalt arra kért, hogy az „évtized legnagyobb bulijának dátumát”, április 12-ét már most írják fel. Arra kért mindenkit, hogy aki külföldön él, az időben szervezze meg a hazautazását a választás napján, vagy regisztráljon, hogy szavazni tudjon a külképviseleten. Április 12-én mindenki szánjon egy napot a hazájára és a haza ezt mindenkinek meg fogja hálálni - ígérte.

A rettegő hatalom és az aljas propagandája a nap 24 órájában igyekszik félrevezetni a magyarokat, a Tisza Párt a béke mellett van, s elutasítja a háborút, valamint az erőszak minden formáját - jelezte Magyar Péter. Megtartják a déli határkerítést, szigorúan fellépnek az illegális migráció ellen, a migrációs paktumot is elutasítják, miképp Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását is. Ezeket tegnap Münchenben is elmondták – nyomatékosította.

Magyar Péter ezt követően arról beszélt, hogy korábban még a fideszesek beszéltek arról, hogy a sorkatonaságot vissza kellene állítani, de a Tisza nem tervez ilyesmit. Meg fogják akadályozni, hogy Orbánék harcosok klubját csináljanak Magyarországból. Az ígéret szerint Alaptörvénybe is foglalják kétharmaddal, hogy nem lesz sorkatonaság. A társadalmi béke gátja ma a Fidesz, országszerte nő a velük szembeni feszültség, erősödik a bizalmatlanság. A magyar embereknek ugyanazért a pénzért többet kell dolgoznia, a nyugdíjasok elszegényednek, a haza bajban van, a kormány pedig sem a tetteinek, sem a szavainak nem ura - közölte.

Repülőrajt és gazdasági növekedés helyett földbe állt a magyar gazdaság és a termelékenység, s még arra is képtelen az Orbán-kormány, hogy a nekünk járó uniós forrásokat megszerezze - mondta Magyar Péter, aki szerint „egyetlen hatalmába beleőrült ember” akarata ural mindent. Ezért biztonság, stabilitás és kiszámíthatóság a Tisza kormányzása esetén lesz.

Münchenben a világ vezetői békéről, biztonságról, Európa jövőjéről tárgyaltak. Ők is kint voltak, és kizárólag a magyar emberek érdekét képviselték, hogy a kormányváltást követően mihamarabb hazahozhassák a magyaroknak járó ezermilliárdokat. Magyarország helye Európában van, Magyarországnak szüksége van Európára és Európának is szüksége van Magyarországra - közölte.

Aki egy kicsit is ért a világ dolgaihoz, az tudja, hogy nincs mindentudó ember, egy miniszterelnöknek tudnia kell kérdezni, adott esetben nála felkészültebb szakembereket bevonni a csapatba. Mert a kritika nem támadás, a kritika iránytű.

Aki építkezni akar, annak nem ellensége, hanem szövetségese a másképp gondolkodó. Ezért a kormányváltást követően soha többet nem lehet kormányozni úgy, hogy azt mondjuk, hogy az ellenzék áruló, hogy megbélyegezzük azokat, akik nem értenek egyet a regnáló hatalommal - jelentette ki Magyar Péter.

Orbán Viktor korábban válogatott módon szidta, gyalázta, hazaárulással vádolta azokat a civileket, akik tiltakoztak a mérgező gödi akkumulátorgyár ellen. – Micsoda ország az, ahol a tisztesség gyanús, és ahol a mérgezés kap állami védelmet? – firtatta, hozzátéve, ennek fognak véget vetni 2026. április 12-én. Az Orbán-kormány az összeszerelő üzemektől a mérgető halálgyárakig jutott el - mondta. Ezekre, valamint a túlárazott, állami tendereken nyerészkedő, de amúgy piacon életképtelen oligarcha vállalatokra alapozza a kormány a gazdaságot, ezzel szemben a Tisza Párt működő nemzetgazdasági víziót kínál, támogatott kis- és középvállalkozásokat, innovatív startupokat ígér. Elérik, hogy a külföldi vállalkozások jórészt magyarokat foglalkoztassanak és adót is fizessenek - ígérte.

A Tisza Párt az országon nem uralkodni tervez, hanem szolgálni akarja azt - mondta Magyar Péter. 63 munkacsoportban 1000-nél is több szakértő dolgozott a legjobb szakmai anyagok elkészítésén, emellett a Tisza Sziget tagjai folyamatosan részt vettek a vélemények begyűjtésében. A Tisza Párt elnöke felidézte, ő az országjárásán mindenki számára elérhető, bárki kérdezhet tőle. 240 oldalas programjukat minden magyarral közösen fogják végrehajtani április 12-e után - mondta, hozzátéve, meghallgatták az orvosokat, tanárokat, vállalkozókat. A tervük világos, számonkérhető, határidőkkel rendelkező, felelős kormányzati program.

A gödi Samsung SDI-gyárra visszatérve azt mondta, amikor a helyiek tiltakoztak, az Orbán-kormány ismét a multik mellé állt a magyarok helyett, különleges gazdasági övezetté nyilvánította azt, s hozzávágtak a vendégmunkásokat foglalkoztató, mérget kibocsátó akkumulátorgyárakhoz 133 milliárd forintot. Ha kell, az akkugyárak működését a Tisza Párt kormánya fel fogja függeszteni, szigorú, igazságos és szakmai ellenőrzést fognak folytatni velük szemben - ígérte.

Az akkugyárak ügye azonban csak egy az Orbán-kormány nemzetárulásai közül, a gyermekvédelemben emberhez méltatlan körülmények között élnek a magyar gyermekek - közölte Magyar Péter. Kisebb lakásotthonokat fognak kialakítani, felgyorsítják az örökbefogadási rendszert, és jelzőrendszert építenek ki - ígérte, hozzátéve, jelenleg a gyermekvédelem állapotán mutatkozik meg leginkább a kormányzati arrogancia. Tizenhat év kormányzás után „a leköszönő miniszterelnöknek” egy bocsánatkérő szava sincs azért, amit az állami egészségüggyel műveltek. Omladozó kórházak, több éves várólisták, bezárt kórházi osztályok Európa közepén, csaknem 22 évvel az uniós csatlakozásunk után - mondta Magyar Péter. A Tisza Párt helyreállítja az egészségügy finanszírozását, a magyar gazdaság nemhogy nincs repülőrajtban, hanem lejtmenetben van, a munka becsülete helyett csak a kapcsolatok számítanak, az innováció helyét átvette az összeszerelés. A Tisza Párt stabil és kiszámítható szabályokat ígér a gazdaság helyreállítása érdekében. Támogatni fogják a magas magyar hozzáadott értékű ipart, a magyar startupokat, a magyar tudást.

Az Orbán-kormány ellopta a pénz az ápolók, a szociális munkások fizetéséből, a betegek gyógyszeréből, a nyugdíjasok zsebéből. Sok ezer milliárd forintot loptak el a magyaroktól, s sejtjük, hol lehet ez a pénz: Hatvanpusztán, Batidán, jachtokon, magántőkealapokban - sorolta Magyar Péter, majd ígéretet tett az EU-s pénzek visszaszerzésére. Haladéktalanul csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, biztosítja a közpénzzel kapcsolatos szerződések teljes körű nyilvánosságát.

A minimálnyugdíjat a Tisza Párt 120 ezer forintra emeli, 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártyát fognak létrehozni. A gazdaság stabil működése a családalapítás és a munkavállalás összhangján múlik, ezért a családi pótlékot, a gyest és a gyed összegét is duplájára emelik - ismertette a pártprogramot Magyar Péter. A Tisza Párt hazahozza az uniós pénzeket, újraindítja a leállított vasúti beruházásokat, modernizálja a magyar vasutat - folytatta a Tisza Párt elnöke. A közutak jelenlegi állapotát is szégyenteljesnek nevezte, ezért kormányra kerülve kormánybiztost neveznek ki a közutak rendbetételére.

Magyarország nem csupán földrajzi értelemben helyezkedik el vizek találkozásánál, a Duna, a Tisza, a Dráva és a Száva, valamint tavaink sokunk számára kedvesebbek, mint bármelyik tenger. Hatalmas kincsek vesznek minket körbe, de ahelyett, hogy őriznénk, ápolnánk, együtt élnénk a vízzel, Magyarország mára kezd egy elsivatagosodó, aszályosodó, akumulátorgyárakra specializálódott ország lenni - folytatta Magyar Péter. Az agrárium vízbiztonsága, a vízipar és a hozzájuk kapcsolódó technológiák nem csak munkahelyeket teremtenek, hanem exportképes tudást is biztosítanak - mondta.

Nem lesznek első és másodrendű állampolgárok, lenézett szakmák, megalázott közösségek - ígérte Magyar Péter, hozzátéve, bárkire is szavazunk, ugyanahhoz a hazához tartozunk, amit együtt szeretünk. A nemzet akkor erős, ha nem széthúz, hanem összetart, és ha ki tudjuk mondani, egy hazánk van, amelyben mindannyian otthon vagyunk – zárta a beszédét.

A beszéd végeztével a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt.

Ami a felvwezető beszédeket illeti, propaganda azt felejti el, hogy nem csak kenyérrel él az ember, mert a hit mindennél erősebb - kezdte Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke az ellenzéki párt évértékelő rendezvényének megnyitóján, miután felidézte, hogyan szállt rá az Orbán-kormány propagandája kötcsei politikai színrelépése után.

Halmai Ferenc volt rendőrezredes, a Tisza Párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2-es választókerület képviselőjelöltje beszédét azzal kezdte, hogy elmondta, megfosztották a rangjától, nem azért, mert bármi rosszat tett, hanem azért, mert kiállt a véleménye mellett. A becsület nem alku tárgya, ki kell állni az igazunk mellett, akkor is, ha annak ára van. 43 évet szolgálta a hazát, egy élet szolgálata áll mögötte - mondta, hozzátéve, amikor kimondta, hogy változás kell, méltatlansági eljárást indítottak ellene. Lemondott mindenről, inkább emelt fővel eljött, mert őt nem lehet megtörni - közölte, hozzátéve, a rendfokozatnál és a pénznél fontosabb a becsülete és a hazája. Aki rendőr volt, az egész életében rendőr marad, és nem a kormányra, hanem a hatájára esküszik fel, ezért van most a Tisza Párt közösségében - magyarázta.

A budapesti 9-es választókerület képviselőjelöltje, a vak ügyvéd mivolta nyomán csepeli Daredevilként ismert Kátai-Németh Vilmos elmondta, látássérültként megtapasztalta a kiszolgáltatottság érzését, de ő nem csak a fogyatékossággal élőket, hanem az egész választókerületet szeretné képviselni, hiszen „a vak is látja, hogy vannak gondok". Példaként említette a Gubacsi híd rossz állapotát, a kátyús utakat, a hosszú egészségügyi várólistákat, a közbiztonság romlását. „Azt ígérhetem, hogy tisztességgel, felelősséggel, és számonkérhetően fogok dolgozni” - ígérte.

Porpáczy Krisztina háziorvos, a Győr-Moson-Sopron megyei 5-ös választókerületi képviselőjelöltje arról beszélt, nem politikusként érkezett a Tiszához, hanem olyan emberként, aki tudja mit jelent, ha valaki nem jut időben orvoshoz, és ha kérdésessé válik egy-egy kórház sorsa. A mosonmagyaróvári székhelyű körzet fideszes képviselője, Nagy István agrárminiszter hagyta leépülni a helyi kórházat, de ő ezzel szemben meg fogja azt védeni - mondta.

A Tisza állatjóléti és környezetvédelmi szakembere, Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es körzet képviselőjelöltje arról beszélt, hogy az Orbán-kormány szisztematikusan leépítette a környezetvédelmet, majd kiemelte a gödi akkumulátorgyár mérgezéseit. „Hol volt a hatóság évekig? Hol volt a magyar kormány? Miért a multik oldalára állt?” - tette fel kérdéseit. Vigyáznunk kell a földre, a vízre, a levegőre, az élővilágra, ez a magyar nemzeti érdek - jelezte, hozzátéve, a Tisza Párt kormánya független környezetvédelmi hatóságot hoz létre, a szabályszegéseknek valódi következményei lesznek, Európa legsúlyosabb bírságait fogják kiszabni azokra, akik a környezetvédelmi előírásokat megszegik - ígérte. „Éljen a zöld Magyarország!” - jelentette ki.

Gajdos László után Kapitány István következett, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, a Shell volt globális kiskereskedlmi alelnöke. Ő elmondta, hogy ami Gödön történik, az nem kivétel, hanem egyenesen következik abból, ahogy az Orbán-kormány irányítja az országot. Elképesztő mennyiségű közpénzt öntöttek az akkuiparba, ráadásul mindezt tömegesen betelepített vendégmunkásokra alapozta. Ez egy elhibázott gazdaságpolitika, ami nem működik, emiatt van válságban a magyar gazdaság. A rossz gazdasági adatok eredményezik, hogy rengeteg magyarnak csökkent az életszínvonala. A Tisza Pártnak egészen más gazdaságpolitikája lesz, amit nem véletlenül neveztek el Ganz Ábrahámról, ő ugyanis szimbóluma annak, hogy a szorgalom, a kemény munka sikert hoz. Saját erejéből és nem kormányzati támogatással hozta létre Európa akkori, egyik legnagyobb vasöntödéjét, mindemellett pedig a munkavállalói jólétéről is gondoskodott. Ezt az örökséget szeretnék feltámasztani - mondta Kapitány István, s egyúttal azt is jelezte, érdemes Ganz Ábrahám hozzáállását összehasonlítani a Gödön történtekkel. Április 12-e után visszahozzák a magyar kormányzásba a szakértelmet - ígérte.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje lépett ezt követően a színpadra, aki elmondta, azért voltak Münchenben Magyar Péterrel, mert meghívást kaptak a világ legégetőbb kihívásairól szóló konferenciára. Elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarország jelenlegi kormányfője és vezetése évek óta nincs jelen ezen a fórumon. A diplomáciában az számít, hogy jelen vagyunk-e, részesei vagyunk-e a bizalmi közegnek, s hogy ott tudunk-e lenni abban a körben, ahol a döntések születnek. Közel egytucat tárgyalást folytattak, a finn elnökkel és négy miniszterelnökkel. Drámaian csökkent a magyar találkozók száma európai országok vezetőivel és a szomszédos országok vezetőivel - emlékeztetett. Az Orbán-kormány nem képviseli a magyar érdekeket, ezzel szemben a Tisza Párt egész Magyarországét, nem csak a Tiszáét fogja képviselni - ígérte Orbán Anita, hozzátéve, az ellenzéki párt nem oligarchák, nem külföldi hatalmak érdekeiért, hanem mindig Magyarországért fog dolgozni. Magyarország szabad, biztonságos, európai, korrupciómentes ország kell legyen - mondta, hozzátéve, az elmúlt két napban Münchenben megtették az első lépéseket az ország becsületének helyreállítása érdekében.