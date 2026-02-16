Orbán Viktor a szeretet jegyében fenyegetőzni kezdett, Magyar Péter szándékosan nem említette a börtönt

Fidesz;Orbán Viktor;évértékelő;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-02-16 05:50:00 CET

A Fidesz és a Tisza Párt elnöke is a hétvégén tartotta évértékelő beszédét. Mondanivalójuk nem is különbözhetett volna jobban egymástól.

Fontos különbség a két beszéd között, hogy míg Magyar Péter arra tett ígéretet, hogy mindenki a hazához tartozik, azok is, akik másképp gondolkodnak, addig Orbán Viktor a szeretet jegyében megfenyegetett mindenkit – mondta a Népszavának Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Mind a Fidesz, mind a Tisza elnöke hétvégén tartotta évértékelő beszédét. Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban próbálta feltüzelni a választóit, többek között belengette, hogy a választások után elvégzik a nagytakarítást is: „Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók” – fogalmazott.

Beszédének nagy részében Brüsszelt és a „globális nagytőkét” bírálta, sőt, a szerinte jelentős forrásokkal támogatott „Tisza Kft.” megállapodást kötött a Shell-lel és az Erste Bankkal, ahonnan Kapitány István és Kármán András érkezett szakértőként a párthoz. A miniszterelnök szerint ezek a cégek az ukrajnai háború haszonélvezői, a harcok fenntartásában érdekeltek – „a halál vámszedői, a háború kutyái” – fogalmazott Orbán Viktor. A Shell globális üzleti környezetért felelős alelnöke, Varró László közösségi oldalán nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat. Személyes véleménye szerint a Shell stratégiai szerepet tölt be a NATO-ellátásban, 2022-ben pedig önként levált az orosz olajról. Majd a gödi mérgezés ügyében is odaszúrt a kormánynak (noha nem nevesítette az esetet), amikor azt írta: ha náluk egy létesítményben a dolgozókat az egészségügyi limitet akár csak egy hajszállal meghaladó szennyezés érné, és a „vezetők ezt megpróbálnák a szőnyeg alá söpörni, az Igazgatóság nem egyszerűen kirúgná őket, hanem büntetőeljárást kezdeményezne”.

Horn Gábor szerint a miniszterelnök beszéde elsősorban a saját közönségének szólt, tovább növelve a két tábor közti feszültséget.

– A rémhírterjesztés csúcsra járatását láthattuk egy magabiztos Orbán Viktortól, aki ígérgetés és gesztusok helyett tényleg mindenkit megfenyegetett.

Nagyon keményen és kíméletlenül szállt bele a nagyvállalatokba is, kettőt meg is nevezett, köztük a Shellt, ami szokatlan, mert nemrég állapodott meg velük a magyar kormány. Ez az elem a nemzetközi monopóliumokkal szembeni fellépés miatt a 70-es évekbeli Kádár Jánosra emlékeztet. Az viszont tény, hogy Orbán sosem foglalkozott még ennyit az ellenzékkel. Szavai szerint ők is pontosan látják, hogy a választás egy mozgósítási verseny. Tehát az ellenzék besározása, a tét emelése, a feszültség fokozása arról szól, hogy a végén az ő szavazóik úgy érezzék, muszáj elmenni voksolni – fogalmazott a politológus, aki azt is kiemelte, ellenszenves lépésnek tartja, hogy a Orbán lényegében felmentette Putyint, és helyette Brüsszelt és a németeket tette meg ellenségnek. – Eddig azért figyeltek arra, hogy Putyin az agresszor, most a miniszterelnök egyértelműen és világosan beállt az orosz propaganda alá – szögezte le.

Orbán szavaival ellentétben Magyar Péter sokkal békülékenyebb, nyugodtabb hangvételű beszédet mondott vasárnapi évértékelőjén. Horn Gábor szerint a hangsúly a kormányzóképesség felmutatásán, és egy másik Magyarország bemutatásán volt, ami sikerült is, még ha kicsit erőtlennek is hallatszott.

– Ez a szöveg már egy miniszterelnök-jelölt szövege volt – fogalmazott a Tisza elnökére utalva Horn Gábor megjegyezve, most hallotta először Magyar Pétert társadalompolitikai vízióról beszélni, tehát arról, hogyan tudunk együtt élni, hogy van közös dolgunk, van miről beszélnünk. Kiemelte, hogy

ezúttal elmaradt az elszámoltatás ígérete, ami elsősorban a sajátjainak szólt volna, de a börtön kilátásba helyezése nélkül szélesebb közönséget tudott megszólítani.

Ezt erősíti, hogy mind liberális, baloldali szavazóknak, mind a jobboldaliaknak szánt üzenetek is elhangoztak. Utóbbiaknak szólt inkább a migránspaktum, vagy Ukrajna gyorsított felvételének elutasítása. Az ellenzék vezetőjének beszédében hangsúlyos szerepet kapott a gödi Samsung-gyár mérgezésének kérdése is. Megjegyezte, ezeket az ügyeket nem szabad elengedni, mert a választói emlékezetből hamar kikopnak. – Magyar ügyesen szőtte bele a mondandójába, mert a rendszer szükségszerű következményének állította be, és meg lehetett mutatni, miért lesz másként, ha a Tisza lesz hatalmon – tette hozzá.