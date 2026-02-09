Letartóztatás nem számít, a korrupcióval gyanúsított Mezei Zsoltot indítja a DK a Fejér megyei 5-ös választókörzetben

letartóztatás;vesztegetés;DK;Dobrev Klára;Mezei Zsolt;

2026-02-09 19:26:00 CET

Dobrev Klára koncepciós eljárást emleget.

Dobrev Klára Dunaújvárosba ment bejelenteni, hogy Mezei Zsoltot, a DK dunaújvárosi alpolgármesterét indítja a párt a Fejér megyei 5-ös számú választókörzetben, annak ellenére, hogy a politikust kenőpénz elfogadásával gyanúsítják és le is tartóztatták.

A DK szerkesztőségünknek is eljuttatott közleménye szerint Dobrev Klára kiállt a „koncepciós eljárásban letartóztatott” Mezei Zsolt mellett, az eljárást ugyanis szerintük azért indították, mert „az Orbán-kormány meg akarja semmisíteni a baloldalt”.

A kiállás mellett Dobrev Klára azt is bejelentette: – El fogunk indulni a választáson, le fogjuk váltani az Orbán-kormányt, és erős baloldalként fogja képviselni az embereket a hatalmaskodókkal szemben.

Mint ismert, a Medián nemrég 1 százalékosra mérte a párt támogatottságát, ami miatt Molnár Csaba alelnök hazugsággal vádolta meg a közvélemény-kutatót. A konfliktus miatt Ara-Kovács Attila, a DK volt európai parlamenti képviselője kilépett a pártból.

A megalapozott gyanú szerint Mezei Zsolt egy közbeszerzési eljáráson nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi félmillió forint megfizetését kérte a cégtől. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt a DK-s politikus az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan már havi 5 millió forintot kért, amelyet a cégvezető már visszautasított. Mezei Zsoltnál és az önkormányzatnál házkutatást tartottak, majd az alpolgármestert le is tartóztatták.