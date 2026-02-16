Még nincs döntés, hogy lesz-e Békemenet 2026. március 15-én

Fidesz;Orbán Viktor;Nagy Feró;március 15.;október 23.;békemenet;CÖF;

2026-02-16 21:24:00 CET

Félnek a számháborútól?

„Kuratóriumunk később dönt, ez vonatkozik a helyszínek kijelölésére is” – válaszolta a hvg.hu kérdésére a Civil Összefogás Fórum (CÖF) arról, hogy a többi korábbi parlamenti választás előtti felvonulásokhoz hasonlóan idén is lesz-e Békemenet.

A legutóbbi Békemenetről Orbán Viktor kormányfő 2025. szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén, a Papp László Budapest Sportarénában tett bejelentést. Ezt 2025. október 23-án tartották, de aznap, a 1956-os forradalom kitörésének az évfordulóján a Tisza Párt is a főváros utcáira szólította a támogatóit, a párhuzamos események után kitört a számháború, mind a két fél fotókkal és videókkal próbálta megbizonyítani, hogy ők voltak többen.

A vitába még a Kormányzati Tájékoztatási Központ is beszállt, de az ünnepi felvonulások legemlékezetesebb megszólalása Nagy Feróé volt, aki a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban azt találta mondani egy újságírónak: „A lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt”. A kormánypárti énekes nyilatkozat nagy felháborodást keltett.