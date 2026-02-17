bűncselekmény;Lázár János;Bonyhád;Varga Judit;Magyar Péter;Tisza Párt;Lázárinfó;

2026-02-17 07:07:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter hétfő este a bonyhádi Lázárinfón arról beszélt, hogy Varga Judit járt ki nála egy havi hárommillió forintos állást Magyar Péternek.

A Tisza Párt szerint Lázár János saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével a Lázárinfó néven futó fórumsorozatán hétfőn este Bonyhádon.

Mint arról beszámoltunk, az építési és közlekedési miniszter egy állami fizetéseket firtató bekiabálásra a lakossági fórumon azt állította: Varga Judit volt igazságügyi miniszter nála járta ki, hogy az akkori férje, Magyar Péter kapjon egy hárommillió forintos állást.

„Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, amelyek hozzám tartoztak, a közút, satöbbi, satöbbi. A felesége eljött hozzám, és azt mondta, hogy az ő férjének minimum hárommilliót kell keresnie. Van, aki így élt, és így boldogult. Hogy a felesége kijárta neki a fizető állást. És miután a minisztertársam volt, és miután a kollégám volt, mondhattam volna mást?”

– mesélte Lázár János.

Mint ismert, Varga Judit 2024-ben, Magyar Péter színre lépése után a Hajdú Péternek adott interjújában többször is azt állította, hogy volt férje az ő miniszteri pozíciójának köszönhetően kapott igazgatósági, felügyelőbizottsági állásokat állami tulajdonú vállalatoknál.

A Telex érdeklődésére most a Tisza Párt azt közölte: „Lázár János egy bohóc. Egy hazug, tolvaj bohóc. Ellentétben vele, Magyar Péternek voltak piaci állásai és nem lopott össze 49 ingatlant (köztük egy kastélyt). De köszönjük, hogy Lázár János saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével.” Hozzátették, a miniszter „jogásznak legalább olyan csapnivaló, mint politikusnak”.