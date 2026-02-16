Lázár János szerint Varga Judit járt ki nála egy havi hárommillió forintos állást Magyar Péternek

Lázár János;támadás;Varga Judit;Magyar Péter;Lázárinfó;

2026-02-16 22:57:00 CET

A fideszes politikus gyakorlatilag nyugdíjba küldte Pintér Sándor belügyminisztert, és ismét kiszorítással fenyegette a külföldi kereskedelmi láncokat.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter nála járta ki, hogy az akkori férje, Magyar Péter kapjon egy hárommillió forintos állást – idézi a Telex, mit válaszolt Lázár János egy állami fizertéseket firtató bekiabálásra hétfőn a Lázárinfó néven futó fórumsorozatán. A tárcájával a 2026. április 12-i parlamenti választásig deklaráltan kevésbé törődő építési és közlekedési miniszter Békés megyei Battonyán lépett a helyiek elé – Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, amelyek hozzám tartoztak, a közút, satöbbi, satöbbi. A felesége eljött hozzám, és azt mondta, hogy az ő férjének minimum hárommilliót kell keresnie. Van, aki így élt, és így boldogult. Hogy a felesége kijárta neki a fizető állást. És miután a minisztertársam volt, és miután a kollégám volt, mondhattam volna mást? – mesélte Lázár János.

Mint ismert, Varga Judit 2024-ben, Magyar Péter színre lépése után a Hajdú Péternek adott interjújában többször is azt állította, hogy Magyar Péter az ő miniszteri pozíciójának köszönhetően kapott igazgatósági, felügyelőbizottsági állásokat állami tulajdonú vállalatoknál.

Lázár János, ahogy szokta, még több beszólással is megpróbálta felhívni magára a figyelmet. A battonyai rendőrség munkájával elégedetlen idősebb férfi miniszternek szegezte a kérdést: mikor megy nyugdíjba Pintér Sándor? – Most. 2026-ban – vágta rá az építési és közlekedési miniszter, aki azért dicsérte is a belügyminisztert, szerinte ugyanis a kollégájának nagy szerepe volt abban, hogy radikálisan csökkent az elkövetett bűncselekmények száma.

Ezen túl Lázár János válaszolt egy olyan kérdésre is, amelyet ő tett fel saját magának: – Mit kellene tenni, hogy a mezőgazdaságból meg lehessen élni?” firtatta, azt állítva, a magyar termőföld sokkal több embert is el tudna látni, a magyar emberek mégsem magyar tejet isznak, és nem magyar húst esznek, mert a multik spanyol hússal etetik az embereket. – Ezt a folyamatot a kiskereskedelem átszervezésével, az egész agrárium újragondolásával lehet megváltoztatni. (...) 2026 és 2030 között, ha lehetőséget kapok maguktól meg Orbán Viktortól, akkor majd én kiforgatom a vidéki agrárvilágot a négy sarkából, azt garantálom. (...) Csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, egyébként nem fog működni – ismertette a nemzetközi kereskedelmi láncok kiszorításáról már régóta hangoztatott elméletét Lázár János.