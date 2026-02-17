„Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal” – írta a CÖF, majd bejelentette, hogy március 15-re szervezik a Békemenetet.
A közpénzekből kitömött fideszes szervezet azt közölte, kizárólag a magánszféra adományaiból gazdálkodnak az idei évben.
Alkotmányos és törvényes korlátok között amúgy semmi bajuk a sajtószabadsággal és az adatigényléssel szemben sem támasztanak kifogást.
Egyben visszautasította azt a vádat, miszerint az úgynevezett „dollárbaloldal” politikusa lenne.
A The Guardian 2022-es, Steve Lacy amerikai énekes-dalszerzőről szóló cikkére hivatkozva kérték az érintetteket arra, hogy fejezzék be a „cirkuszolást”.
Csak március harmadik hetében 14 millió forintot szórt el erre Facebookon az álcivil szervezet.
A kormánycivilek vezetője szerint egy önismeret és önbírálat nélküli főpolgármester sajnálatot sem érdemel.
A jelek szerint nagyon szerettek volna beszélgetni azzal a politikussal, akit egyik oszlopos tagjuk „fingzsáknak” nevezett.
A kormányzati álcivil szervezet előjött egy magyarázattal, szerintük miért értik meg az emberek, hogy nálunk van Európa legmagasabb élelmiszerinflációja - még ha kicsit zavaros is.
A NER házi civiljei nagyon büszkék arra, hogy külföldről nem kapnak forrásokat. Minden másra ott a magyar adófizetők pénze.
Ráadásul sokan küzdenek azzal az informatikai rendszerrel, mely feltehetően a nagy terhelés miatt akadozik.
Ismét jól feküdt a kormány civil szervezete.
A CÖF-CÖKA azt hangoztatja, minden fillérrel elszámolnak. Bezzeg a DK!
Egész Európának üzennek majd a résztvevők.
Csizmadia Lászlóékat nem hagyja nyugodni a 2006-os események emléke, ezúttal karon ülő gyerekekkel és babakocsikkal demonstrálnának.
Nagyon szeretnék, ha őket is meglátogatnák, mert tárgyilagosabb tájékoztatást tudnának adni a képviselőknek.
A provokáló baloldalról és az országot rágó belső féregről is szó esett az esemény beharangozóján.
A kormányzati "civilek" azt szeretnék bemutatni, hogyan herdálta el az ország vagyonát a szociálliberális kormányzás.
A kormánybarát "civil" szervezetet kiakasztotta, hogy az egyik ellenzéki politikus szerette volna tőlük elkérni a híres, "Nem leszünk gyarmat" feliratú molinójukat.
A kormány egyik kedvenc alapítványa ezúttal azt javasolja, hogy legyen nemzeti ünnep az utolsó szovjet katona kivonulása Magyarországról.
Politikai betyársereg, külföldi ügynökök, hataloméhes pénzkufárok – a Civil Összefogás Fórum ufómagazinokat is megszégyenítő vízióval állt ki a kormány mellett.
Kampánygyűlést tartott a pestszentimrei–pestszentlőrinci választókerületben Kucsák László országgyűlési jelölt, számol be a Magyar Nemzet. A Kunhalmi Ágnes körzetébe meghívott ifjabbik Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője borzolta a kedélyeket gyűlöletkeltő közhelyekkel.
Egyre kevesebben támogatják egyszázalékos felajánlásokkal a kormánypárti Civil Összefogás Fórumot (CÖF), de aggodalomra nincs ok: a magánadományokat közpénz százmilliókkal pótolják.
Két világ között kell választanunk április 6-án, és a választás 20-30 évre szól - fogalmazott Bayer Zsolt egy szentimrevárosi lakossági fórumon. A Polgárháború vagy kiegyezés című rendezvény jelentős része az ATV stábjának abajgatásával telt.
Minden idők legnagyobb székelyföldi tiltakozásának nevezték a szervezők a vasárnapi székelyföldi nagy menetelést - 54 km-en összeért a tiltakozók menetoszlopa, akik a Székelyföld autonómiájáért és a tervezett román közigazgatási reform ellen vonultak utcára. A megmozdulást valamennyi erdélyi magyar politikai szervezet és egyház, valamint a magyarországi parlamenti pártok is támogatták. Az esemény incidensek nélkül zárult, csupán román-magyar számháború övezte. A hatóságok szerint 15 ezren, a szervezők szerint 120 ezren voltak jelen.