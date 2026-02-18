Szijjártó Péter szerint azért nem tartottak lakossági fórumot a Debrecent érintő akkuipari tervekről, mert „a helyiek vezetőit” kérdezték

Debrecen;Szijjártó Péter;lakossági fórum;akkumulátor;CATL;

2026-02-18 08:45:00 CET

Ők nyújtottak tájékoztatást – jegyezte meg a külügyminiszter.

Nem lesz olyan újabb akkumulátoripari beruházás Debrecenben, amelyet eddig még nem jelentettek be, és nincs is folyamatban eddig be nem jelentett projekt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Debreciner kérdésére.

A tárcavezető azt állította, ő minden hasonló beruházásról tartott sajtótájékoztatót, ám a lap megjegyzi: ez nem igaz, a politikus például az Inpark Szigma Kft. akkumulátor-összeszerelő üzeméről sem tartott. Ugyanis arra, hogy Debrecen déli ipari parkjában egy ilyen létesítményt épít az állami tulajdonú vállalat, 2024 elején úgy derült fény, hogy a Debreciner érdeklődni kezdett a cégnél, mire az kiadott egy sajtóközleményt a projektről. Ekkoriban már zajlott az üzem egységes környezethasználati engedélyezési eljárása, amelyet semmiféle kormányzati bejelentés vagy miniszteri sajtótájékoztató nem előzött meg. Az üzemet a CATL-akkumulátorgyár vette bérbe, majd még abban az évben meg is kezdte a tömeggyártást. – Az, hogy Debrecenbe a CATL beruházást hoz, arról hogyha nem tartottam, én nem tudom, 20 sajtóeseményt, akkor egyet se – szögezte le a miniszter.

Arra a felvetésre, hogy Debrecenre nagyon nagy hatást gyakorolnak ezek a beruházások, és mi az oka annak, hogy a kormány nem tartott egy lakossági fórumot sem, ahol lehetett volna a tervekről kérdezni, Szijjártó azt mondta,

„amikor beruházásokról tárgyalunk, akkor mindig megkérdezzük a helyieket, a helyiek vezetőit, akiket a helyiek megválasztottak arra, hogy vezessék az ő településüket”.

A városi önkormányzat vezetői, képviselői – jegyezte meg – több alkalommal is tartottak lakossági fórumot, ahol tájékoztatást nyújtottak. Majd úgy folytatta, „arról én nem tehetek, hogy önök telehazudják a magyar nyilvánosságot mindenfajta rémhírekkel”, „rendszeresen riadalmat, rémületet keltenek teljesen megalapozatlan információkkal”. A lap kérésére azonban egyetlen konkrét, valótlan állítást sem idézett. – Önök minden egyes esetben úgy állítják be ezeket az akkumulátorgyárakat, minthogyha valamilyen káros, mérgező tevékenységet folytatnának definíciószerűen. Ez nincs így – jelentette ki.