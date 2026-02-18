Örömteli látni, Magyarország milyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról – Reagált Szijjártó Péter szavaira a horvát gazdasági miniszter

Szijjártó Péter;kőolaj;Horvátország;orosz olaj;

2026-02-18 09:52:00 CET

Ante Šušnjar a tavalyi kapacitásvitára is emlékeztette a magyar tárcavezetőt.

Örömteli látni, amikor Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről – mint azt a 444 kiszúrta, így reagált Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter Szijjártó Péter keddi követelőzésére. Hozzátette, amikor ezek a szavak többek egyszerű hivatkozásnál vagy egy posztnál, akkor valóban ezek tartják stabilan és biztonságban a térségünket.

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar külügyminiszter kedden leszögezte, Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül. Megjegyezte, miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is. Hozzátette, az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

A horvát gazdasági miniszter válaszul posztjában emlékeztette Szijjártót, hogy régen a magyar stratégiai gondolkodás egy erősebb adriai vezetéket támogatott, hogy Közép-Európa soha ne szoruljon rá egyetlen keleti útvonalra: „Jóval a mai politikai állásfoglalások előtt az önök honfitársai felismerték az adriai alternatíva értékét mint az orosz csapdából kivezető utat. Ez a régóta létező magyar elképzelés most végre valósággá válik. Az Adria-kőolajvezeték megbízható, biztonságos, versenyképes árú, és rendelkezik azzal a kapacitással, amely fedezni tudja magyar és szlovák barátaink igényeit. Segít Európának eltávolodni az orosz energianyomástól. Ezért épült. És ma is ezt a célt szolgálja. Horvátország készen áll arra, hogy felelősen és konstruktívan járjon el – teljes mértékben az EU- és OFAC-szabályozással összhangban – az ellátásbiztonság védelmében” – fogalmazott.

Ante Šušnjar bejegyzése utolsó mondatában emlékeztette Szijjártót a tavalyi kapacitásvitára is: „Ahogy az Igenis, miniszter úr! című sorozatban mondják: »Sose higgy el semmit, amíg hivatalosan nem cáfolták.« Különösen akkor, amikor a tavalyi »nincs kapacitás« az idén hirtelen »uniós kötelezettséggé« válik” – írta a miniszter.