Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung SDI-gyárban

Szakszervezeti alapszervezetet alapított a munkások egy csoportja a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában - közölte Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke a Telexszel.Kirúgták, megfélemlítették azokat, akik szakszervezetet akartak létrehozni a gödi Samsung gyárban
Amint azt előzőleg a Népszava is megírta, Székely Tamás a HVG-nek arról beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyárban „irtották, üldözték azokat, akik szakszervezetet akartak alapítani”, többen elveszítették az állásukat, akik ilyennel próbálkoztak, vagy pedig a megfélemlítés hatására egy idő után már a telefont sem vették fel azok, akik eredetileg szerettek volna érdekképviseletet létrehozni, emiatt aztán a VDSZ sem tudott segíteni. Székely Tamás szerint a dél-koreai cég célja az volt, hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ha pedig nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem arra, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak, miképp mellőzhetők az orvosi vizsgálatok és az esetleges orvosi kezelések is. Mindebből a Samsung SDI-nek komoly versenyelőnye származott, így ugyanis nem kellett a költséges munkavédelmi eljárásokra pénzt költenie.
Mostanra azonban úgy néz ki, sikerült elég samsungos dolgozót összegyűjteni ahhoz, hogy szakszervezetet alapíthassanak a gyárban. Az erről szóló tájékoztatást a VDSZ a mai napon elküldte a cégnek is.Magyar Péter a gödi akkugyárban történt robbanásról tett közzé videót„Nem nátháról van szó, hanem rákról” – Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi akkugyár ellenMagyar Péter: Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárraMagyar Szakszervezeti Szövetség: Megengedhetetlen dolgok történtek a Samsung SDI gödi gyárában