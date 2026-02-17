szakszervezet;Székely Tamás;Göd;Vegyipari Dolgozók Szakszervezete;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

A Samsung SDI gödi akkumulátorgyár 2026. február 10-én

Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung SDI-gyárban

Korábbi beszámolók szerint a dél-koreai cég kirúgta, illetve megfélemlítette azokat, akik ilyesmivel próbálkoztak, most azonban úgy néz ki, mégis találtak elég alkalmazottat ahhoz, hogy lépjenek.

Szakszervezeti alapszervezetet alapított a munkások egy csoportja a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában - közölte Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke a Telexszel.

Amint azt előzőleg a Népszava is megírta, Székely Tamás a HVG-nek arról beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyárban „irtották, üldözték azokat, akik szakszervezetet akartak alapítani”, többen elveszítették az állásukat, akik ilyennel próbálkoztak, vagy pedig a megfélemlítés hatására egy idő után már a telefont sem vették fel azok, akik eredetileg szerettek volna érdekképviseletet létrehozni, emiatt aztán a VDSZ sem tudott segíteni. Székely Tamás szerint a dél-koreai cég célja az volt, hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ha pedig nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem arra, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak, miképp mellőzhetők az orvosi vizsgálatok és az esetleges orvosi kezelések is. Mindebből a Samsung SDI-nek komoly versenyelőnye származott, így ugyanis nem kellett a költséges munkavédelmi eljárásokra pénzt költenie.

Mostanra azonban úgy néz ki, sikerült elég samsungos dolgozót összegyűjteni ahhoz, hogy szakszervezetet alapíthassanak a gyárban. Az erről szóló tájékoztatást a VDSZ a mai napon elküldte a cégnek is.

A tárcavezető szerint nem szívességet kérnek Zágrábtól.