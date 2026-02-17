szakszervezet;Székely Tamás;Göd;Vegyipari Dolgozók Szakszervezete;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-17 18:14:00 CET

Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung SDI-gyárban

Korábbi beszámolók szerint a dél-koreai cég kirúgta, illetve megfélemlítette azokat, akik ilyesmivel próbálkoztak, most azonban úgy néz ki, mégis találtak elég alkalmazottat ahhoz, hogy lépjenek.