Hóvihar csapott le Romániára, százezrek maradtak áram nélkül

Az erős havazás és viharos szél fákat döntött ki, és fennakadásokat okozott a közúti, a vasúti, valamint a légi közlekedésben is. Bukarest környékén 30 és 50 centiméter közötti friss hó esett, több városban bezárták az iskolákat, a hófúvások miatt az autópályák járhatatlanok.

Romániában közlekedési fennakadásokat okozott, vezetékeket szakított le, és fákat döntött ki a hóvihar a fővárosban, illetve az ország délkeleti részén szerdán, ahol a meteorológiai intézet narancssárga (másodfokú) riasztást adott ki az erős havazás és viharos szél miatt. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közlése szerint a hóvihar miatt a mai napon 200 ezer háztartás maradt áram nélkül, az autópályák és országutak forgalma leállt, több tucat vonat pedig késett – írja a Reuters.

„A 200 ezer háztartásból körülbelül 86 ezernél sikerült visszaállítani az áramellátást, 266 város érintett” – mondta Bogdan Ivan újságíróknak. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a kidőlt fák akadályozták a közúti és vasúti forgalmat, több városban bezárták az iskolákat, és hat megyében 10 mentőautó rekedt a hóban.

Az MTI beszámolója szerint szerdára virradó éjszaka 30-50 centiméternyi friss hóréteg hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon, ahol az óránként 80 kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság az erős havazás és hóátfúvások miatt lezárta a forgalmat a Bukarestet körülvevő A0-ás körgyűrűn, az Erdély felé vezető A3-as autópályán, valamint Braila, Buzau, Ialomita, Ilfov és Vrancea megye több országútján. A térség számos más főútvonaláról és a tengerpart felé vezető A2-es autópályáról kitiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket.

A hófúvás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. A bukaresti Északi Pályaudvarra érkező vonatok többsége jelentős – esetenként 4-5 órás – késést halmozott fel. Az induló járatokat is visszatartották szerda délelőtt, így azoknál is már többórás késést mutatott a kijelző. Az erős szél miatt az ország mind a négy tengeri kikötőjét lezárták.

A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult Bukarestben a futópályákra folyamatosan rakódó hóréteg és a viharos szél miatt.

Néhány járat kivételével az érkező gépeket nem a főváros repülőterei fogadták, hanem Craiován vagy Nagyszebenben szálltak le.

Többtucatnyi induló járatot töröltek, az otopeni-i nemzetközi repülőtéren szerda délelőtt mintegy 6000 utas várt arra, hogy újrainduljon a légi forgalom. Román médiaértesülések szerint

Nicusor Dan államfő és az elnököt kísérő sajtódelegáció sem tudott a tervezett időben elindulni a Béketanács első, washingtoni ülésére.

A szél fákat döntött az úttestre, megbénítva a közlekedést több országúton és a fővárosban. A katasztrófavédelem beszámolója szerint csaknem 100 autót rongáltak meg a leszakadt faágak és kidöntött fák, 11-et pedig a szél által letépett épületelemek károsítottak. A tűzoltókat több mint 230, forgalmat akadályozó, úttestre döntött fa és villanypózna eltávolításához riasztották.

A katasztrófavédelem erdélyi megyékből vezényelt erősítést a térségbe: Hargita megyéből például Giurgiuba, Maros megyéből pedig Buzau megyébe küldtek lánctalpas hóekéket. A nehezen megközelíthető térségből a dialízisre járó cukorbetegeket és a szülésre készülő várandós nőket már kedden kórházakba szállították.

Bár a hatóságok a hóvihar előtt figyelmeztetést adtak ki az érintett térségekben, hogy senki ne induljon útnak, a tűzoltókat így is 44 hóban elakadt jármű kiszabadításához hívták ki. A narancssárga riasztás egyelőre szerda este 23 óráig marad érvényben Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a hóréteg vastagsága meghaladhatja a fél métert, a széllökések sebessége pedig az 50-70 kilométert óránként.