Magyar Péter: Újabb pert nyert a Tisza Párt az Index ellen a nem létező Tisza-adó ügyében

Az Index újabb pert bukott el - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.
A Tisza Párt elnöke azt írta, „A bíróság kimondta, hogy a 600 oldalas kamu dokumentumnak semmi köze a Tiszához.” Szerinte ezzel „az Indexnek papírja van róla, hogy egy hazug szennylap.” Egyebeket viszont egyelőre nem közölt a tárgyalás részleteiről.
Mint ismert, a kormánypárti portálon visszatérő jelleggel olyan anyagok jelentek meg, amelyek azon fideszes vádakat igyekeztek alátámasztani, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülve adóemelésre készül. Nyilvánosságra hoztak egy több száz oldalas dokumentumot, amelyről azonban kiderült, hogy jó eséllyel mesterséges intelligenciával készült: a többi között ugyanis nem létező tanulmányokra hivatkozik, sőt, benne hagytak olyan részleteket is, amelyek feltehetően a promptból, azaz a mesterséges intelligenciának adott utasításból származnak.Magyar Péter: Összeomlott Orbán Viktor kampánya, bíróság mondta ki, hogy a pártnak semmi köze a „Tisza-csomagnak” nevezett dokumentumhoz
A Fidesz a kezdettől fogva sántító sztori ellenére komplett lejárató kampányt épített fel a nem létező Tisza-adóra, még egy nemzeti konzultációt is indított az adóemelési vádak köré. Támadta a propaganda a bíróságokat is, miután a Fővárosi Törvényszék megtiltotta, hogy terjesszék az ingyenes Bors-különszámot.Összesen 374 médiában hirdette a nem létező Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt az Orbán-kormányTöbb mint nyolcmilliárdot költött az Orbán-kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció reklámozásáraOrbán Viktor szerint 1,6 millióan töltötték ki a nem létező Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációtA Fővárosi Törvényszék megtiltotta, hogy online vagy nyomtatott formában terjesszék a Bors különszámát a nem létező Tisza-adóról