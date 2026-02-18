Magyar Péter: Újabb pert nyert a Tisza Párt az Index ellen a nem létező Tisza-adó ügyében

per;index;Tisza Párt;Tisza-adó;

2026-02-18 17:11:00 CET

Az ellenzéki párt elnöke szerint a bíróság megállapította, hogy az ellenzéki pártnak nincs köze a kormánypárti lap által terjesztett dokumentumhoz.

Az Index újabb pert bukott el - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke azt írta, „A bíróság kimondta, hogy a 600 oldalas kamu dokumentumnak semmi köze a Tiszához.” Szerinte ezzel „az Indexnek papírja van róla, hogy egy hazug szennylap.” Egyebeket viszont egyelőre nem közölt a tárgyalás részleteiről.

Mint ismert, a kormánypárti portálon visszatérő jelleggel olyan anyagok jelentek meg, amelyek azon fideszes vádakat igyekeztek alátámasztani, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülve adóemelésre készül. Nyilvánosságra hoztak egy több száz oldalas dokumentumot, amelyről azonban kiderült, hogy jó eséllyel mesterséges intelligenciával készült: a többi között ugyanis nem létező tanulmányokra hivatkozik, sőt, benne hagytak olyan részleteket is, amelyek feltehetően a promptból, azaz a mesterséges intelligenciának adott utasításból származnak.

A Fidesz a kezdettől fogva sántító sztori ellenére komplett lejárató kampányt épített fel a nem létező Tisza-adóra, még egy nemzeti konzultációt is indított az adóemelési vádak köré. Támadta a propaganda a bíróságokat is, miután a Fővárosi Törvényszék megtiltotta, hogy terjesszék az ingyenes Bors-különszámot.