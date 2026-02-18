Orbán Viktor úton van a Béketanács washingtoni alakuló ülésére

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;alakuló ülés;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-18 20:59:00 CET

Az elképzelések szerint a miniszterelnök fel is szólal majd a Donald Trump által kezdeményezett testület alakuló ülésén.

Orbán Viktor úton van a Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Béketanács csütörtöki, Washingtonban rendezett alakuló ülésére – derül ki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videójából. „Amerikából jelentkezem” – írta a miniszterelnök a késő délután közzétett poszthoz.

Az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter szerdán Budapesten arról beszélt, hogy az ülésen Orbán Viktor kormányfő is felszólal Magyarországot képviselve. „Az ülésen továbbra is támogatjuk azokat a nagy nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek békét akarnak teremteni, legyen szó Ukrajnáról, legyen szó a Közel-Keletről, hiszen mind az ukrajnai, mind a közel-keleti biztonsági helyzet alapvetően befolyásolja Közép-Európa és benne Magyarország biztonsági helyzetét” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető szerint a jelenlegi világpolitikai helyzetben „Magyarország számára kritikus fontosságú, hogy a mi helyzetünket meghatározó legnagyobb és legerősebb világpolitikai hatalmi centrumokkal egyszerre legyünk jó kapcsolatban”, szerinte ez biztosítja az ország sikerét és biztonságát.

Szijjártó Péter úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak az elnöke egy olyan patrióta vezető, aki a világ minden pontján a békéért száll síkra, és a fegyveres konfliktusok diplomáciai megoldásában élen jár. „Ezért nem is volt kérdés, hogy Magyarország csatlakozzon-e ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Donald Trump épített fel a nemzetközi Béketanáccsal. Azonnal igent mondtunk erre a kezdeményezésre, mert az amerikai elnökhöz képest senki nem tud a béke érdekében nagyobb vagy azonos erővel fellépni” – összegzett.