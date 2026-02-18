Ukrajna reagált arra, hogy Magyarország leállítja a dízelszállításokat

Orbán-kormány;Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;Kijev;Barátság kőolajvezeték;

A kijevi külügyi szóvivő emlékeztette az Orbán-kormányt, hogy a Barátság kőolajvezeték éppenséggel egy orosz csapás következtében állt le.

Magyarország pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába. „Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg az ukránok nem küldik újra a kőolajat a Barátság-kőolajvezetéken – jelentette be szerdán kormányülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország kifejezetten nagy és fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásban. Magyarországon keresztül és Magyarországról történik Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának nagy része – tette hozzá.

Szijjártó Péter erről nem beszélt, de a Barátság-kőolajvezeték egy 2026. január 27-i orosz támadás után állt le. Azóta megy az üzengetés a két fél között, a tárcavezető pedig két hét után az ukránokat teszi felelőssé azért, hogy a kőolajszállítás nem indult el újra. A miniszter azt mondta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország felé, amivel a Tisza Pártot akarja segíteni a közelgő parlamenti választáson.