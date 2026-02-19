Itt aszupersztár, akit bemutatsz az anyukádnak

Super Bowl;Grammy-díjátadó;rapper;

2026-02-19 06:00:00 CET

Történelmet írt a Grammy-díjátadón, pár nappal később a Super Bowl döntőjén ő volt a half time show előadója, ami Donald Trumpot teljesen kiakasztotta. Benito Antonio Martínez Ocasio, művésznevén Bad Bunny már évek óta a világ toplistás előadói közé tartozik, ám a legtöbben mégis az elmúlt hetekben ismerhették meg a nevét igazán. Miért van ez, és ki ez a Puerto Ricó-i férfi, akinek a spanyol nyelvű dalait hiába nem érti a nagyközönség jelentős része, mégis rajongásukkal a zeneipar csúcsára repítették?

Egy majdnem kopasz csávó csíkos kantáros nadrágban, furcsa (akkor persze éppen nagy divatnak számító) napszemüvegben dominót játszik a rapzene egyik legismertebb szupersztárjával, Drake-kel. Ez volt az első pillanat, amikor igazán realizáltam, hogy Bad Bunny-ra (Benito Antonio Martínez Ocasio) érdemes lehet több figyelmet fordítani. A szóban forgó jelenet a 2018 októberi MÍA című videoklip volt. A dolog szépséghibája, hogy pár hónappal ezelőtt egy másik világhírű amerikai rapper, Cardi B is csinált egy slágert (I Like It), amelyben közreműködőként szintén részt vett az extravagáns külsejű Puerto Ricó-i férfi. A különbséget abban éreztem, hogy amíg a I Like It-ben erősen érződött, hogy Bad Bunny, illetve a másik „feat”, J Balvin azért kellettek, hogy Cardi B-nek is jusson egy szelet a Dél-Amerikában taroló és nagy piacot lefedő reggeaton zenei műfajból, a MÍA-nál már jobban látszódott, hogy Bad Bunny dominált az alkotói folyamatokban.

A világ Drake-nek és Cardi B-nek köszönhetően hallott róla először, persze addigra már az extravagáns férfi a latin-amerikai régióban nagy sztárnak számított. Bad Bunny-ra első körben könnyedén lehetett rálegyinteni és váltig állítani, hogy két út vár rá: első opcióként megtanul jól angolul és hasonló hangulatú dalokat generál, mint eddig, csupán angol nyelven teszi ezt meg, hogy jobban értse a közönség, jobban eladhatóvá váljon más régiókban is. A másik opció, hogy marad a „latin csereember” szerepében, aki közreműködőként kollaborál szupersztárokkal és így jut még magasabbra.

Nem állt be a sorba, ő maga lett a sor

Bad Bunny azonban úgy döntött, hogy nem ő fog a mainstreamhez alkalmazkodni, hanem a mainstream alkalmazkodik hozzá. És bejött. 31 évesen három Grammy-díjat hozott el a néhány héttel ezelőtti gálán, többek között az év albumát is elhozta (Debí Tirar Más Fotos, magyarra fordítva Többet Kellett Volna Fényképeznem), ami történelmi siker, ugyanis csak spanyol nyelvű album még soha nem győzött a legrangosabb kategóriában. Néhány nappal később pedig a kis túlzással megkoronázta az eddigi karrierjét, ugyanis ő volt a félidei fellépő az amerikai Super Bowl-döntőn. A szupersztár nem volt hajlandó itt sem angolul beszélni, és átdolgozni a számait, részben emiatt sikerült elérnie, hogy Donald Trump hosszú posztban magyarázza, hogy ez minden idők egyik legrosszabb fellépése volt, de erről majd kicsit később.

A rossz nyuszi, akiben igazából semmi rossz nincs

A Bad Bunny-jelenség sikerének egyik nagy mozgatórugója az önazonosság. A 31 éves férfi nem világsztár, hanem zenész szeretne lenni, nem felejtette el, honnan jött, ez teszi őt sokak számára végtelenül szimpatikussá. Nagyon ritkán oszt meg magáról információkat a közösségi médiába, nem megy el minden héten ilyen-olyan-amolyan beszélgetős műsorokba építeni a saját brandjét, a fent említett extravagáns stílusa pedig sokat konszolidálódott az elmúlt években. Angolul ugyan úgy-ahogy azért megtanult, de ha teheti, akkor továbbra is spanyol nyelven nyilatkozik, a zenében viszont nem hajlandó nyelvet cserélni.

Amikor úgy dönt, hogy megszólal, a lehető legjobb értelemben érződik, hogy Bad Bunny nem a klasszikus amerikai „sztárképzőből” érkezik. Évekkel ezelőtt, amikor vendégelőadóként már szerepelt a Super Bowlon, elmondta, hogy annyira nincs képben ezzel a sporttal, hogy ötlete sincs, ki nyert aznap este. Máskor James Corden műsorvezető autós karaoke-műsorában hirtelen megszakítja az eszmecserét és tökéletes angollal, tizenéves rajongólányokat megszégyenítve kezdi el énekelni Ariana Grande – Break Free című popslágerének a refrénjét.

Latin-Amerika szóvivője

A laza karaktere mellett viszont Bad Bunny nem fél nyilvánosan megszólalni olyan témákról, amelyeknek komoly politikai súlya van. Hazája, Puerto Rico közéleti eseményeit többször kommentálta már, az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) pedig komoly küzdelmet folytat. Tavaly szeptemberben egy interjújában elmondta, hogy azért nem fog az Egyesült Államokban 2026-ban turnézni, mert fél, hogy az ICE razziákat tartana a koncerthelyszíneken.

A Grammy-díjátadón aztán a legjobb urbana album bezsebelése után beszédében angol nyelvre váltott és világos üzenetet fogalmazott meg: „Mielőtt megköszönöm Istennek, azt szeretném mondani: legyen vége az ICE-nak" - mondta Bad Bunny, akinek a kijelentését hosszú másodpercekig tartó ováció követte.

Nem értjük, de érezzük a zenéjét

Bad Bunny-nak egy karakteres megjelenésű, szerethető személyiség, akinek a hazai, latin-amerikai kötelék mindennél többet jelent. Az elmúlt nyolc évben nyolc albumot adott ki, ami mutatja a zene iránti elköteleződését. Alapvetően a spanyol nyelvű rap és a reggae kevert műfaját, a reggeatont szereti a legjobban, de kipróbálta már a trap, a rock, a punk, a salsa és a soul vonalát is, ami mutatja, hogy szeret kísérletezni.