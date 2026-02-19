Nincs határidő az az Ukrajna felé tartó áram- és földgázszállítás leállítására

kormányinfó;

2026-02-19 10:52:00 CET

A Mandiner kérdésére, van-e határidő, amely után leállítják az Ukrajna felé tartó áram- és földgázszállítást, Gulyás Gergely nemmel felelt. Arra, milyen jelzés érkezett Ukrajnából, közölte, egyelőre a nyilvánosság által is elérhető gyalázkodás és szitkozódás zajlik.

A DK hű a saját magyargyűlölő hagyományaihoz - mondta az ellenzéki párt plakátjairól.

A miniszter egy másik kérdésre azt mondta, Budapest évek óta fenyeget csőddel és sosem megy csődbe, ami szerinte nem csoda, az ország leggazdagabb önkormányzatáról beszélünk. Hozzátette, nem tudnak csődbe menni, de jó lenne, ha jövőképet, terveket és programokat látnánk, ehelyett állandó szándék van a kormánnyal való konfrontációra.