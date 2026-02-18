Ötvenmilliárd forintra emelnék Budapest hitelkeretét, hogy ki tudják fizetni a februári béreket

Budapest;fizetés;hitelkeret;Kiss Ambrus;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-18 16:54:00 CET

Ez plusz 10 milliárd forintot jelent átmenetileg, hogy a főváros kitarthasson az iparűzési adóelőleg márciusi érkezéséig.

Két fontos, pénzügyeket érintő napirendet tárgyal a Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülésén. Terítékre kerül Sára Botond főispán törvényességi felhívása, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat 2026-os költségvetése jogszabályellenes, mivel nem létező bevételere alapoz. A főváros ugyanis 63 milliárd forinttal kevesebbet fizetne be – a nettó befizetői pozíció elutasítása miatt – a 2026-ra kiszabott 97,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulásból, illetve csaknem 40 milliárd forint korábban megítélésük szerint jogtalan elvonás visszafizetését várja az államtól. A két függő tétel összesen 100 milliárd forintra rúg.

Kiss Ambrus a Népszavának azt mondta, hogy „több vicces faktor is van” a főispán törvényességi felhívásában. A jogszabályellenességet például részben arra alapozza, hogy a költségvetést elfogadó közgyűlési ülés előtt a főváros pénzügyi bizottsága nem támogatta a költségvetést, és nem tudni miért nem tették. A bizottsági ülésen egyébként egyetlen érdemi hozzászólás volt a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint, mégpedig a Tiszáé, amelyben különféle aggályaiknak adtak hangot, de egyúttal jelezték, hogy módosítási javaslataik elfogadása esetén támogatják a költségvetés elfogadását. Ez így is történt a decemberi ülésen.

Sára Botond azt is érvként jeleníti meg, hogy néhány fővárosi képviselő eleve törvénytelennek és megalapozatlannak nevezte a költségvetést a közgyűlési vitában. Azt nem tette hozzá, hogy mindannyian kormánypártiak voltak – mutat rá Kiss Ambrus. A városvezetés mindezek fényében a felhívás visszautasítását indítványozza és egyúttal arról tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szolidaritási hozzájárulás pereinek befagyasztását előíró kormányrendelet ellen összeállítottak egy joganyagot, amelyet a Fővárosi Törvényszéknek, illetve az Európai Unió Bíróságnak is benyújtanak.

Az érintett bíróságok saját maguk is megtehetik előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezve az uniós bíróságnál. A döntésig pedig felfüggeszthetik a pereket. A bírók ezenkívül saját hatáskörben is dönthetnek arról, hogy nem alkalmazzák a kormányrendeletet arra hivatkozva, hogy az EU közvetlenül alkalmazandó joganyagával ellentétes.

A januári 11,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulás azonnal jogvédelmének ügyében egyébként még mindig nem született döntés. A pénzt viszont levonta a Magyar Államkincstár, így a februári bérek március eleji kifizetésének érdekében a városvezetés arra kér felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a 40 milliárd forintos hitelkeretet 50 milliárdra emeljék fel átmeneti jelleggel március 15-ig. Ekkor ugyanis érkeznek az iparűzési adóelőlegek.

„A januárban közzétett fővárosi felhívásra szívmelengetően sok kisadózó jelezte, hogy a főváros segítségére siet és határidő előtt befizeti az adót” – mondta Kiss Ambrus, bár azt tudni kell, hogy a fővárosi iparűzési adó 80 százalékát a vállalkozások 2 százaléka – a Budapesten bejegyzett multi cégek – fizetik be. Ők pedig nem törik magukat az előrefizetéssel. Másrészt a befolyt adóelőlegből a fővárosi forrásmegosztás értelmében csak 54 százalék a fővárosé, a fennmaradó 46 százalékot a kerületek kapják.

A főváros már hetekkel ezelőtt kimerítette a rendelkezésre álló folyószámlahitel keretét, eddig 6,4 milliárd forint szállítói számla kifizetését függesztették fel. Március közepén 120 milliárd forint iparűzési adóelőleg érkezhet a fővárosi számlára.