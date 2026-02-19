Gulyás Gergely;kormányinfó;

Gulyás Gergely szerint Donald Trump nélkül is lendületes a Fidesz kampánya, ezért az amerikai elnöknek nem kell idejönnie

Elég lendületes a Fidesz kampánya, Donald Trumpnak ennek a támogatására nem kell idejönnie - mondta Gulyás Gergely az ATV kérdésére. A látogatásra vonatkozó esélylatolgatással kapcsolatos prognózisa pedig változatlan – fűzte hozzá egy korábbi kijelentésére célozva.

