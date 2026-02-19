A születésnapján letartóztatták András volt yorki herceget, III. Károly király öccsét az Epstein-ügyben játszott szerepe miatt

brit monarchia;András herceg;Jeffrey Epstein;

2026-02-19 12:33:00 CET

Közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával. Szivárgó információk szerint a volt yorki herceg semmilyen megbánást nem tanúsít, nem is érti, mi zajlik körülötte.

Közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták Andrew Mountbatten-Windsor volt yorki herceget, a brit uralkodó, III. Károly király öccsét – tudta meg a BBC. A Thames Valley-i rendőrség közleményében az áll: „A nyomozás részeként ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó, norfolki férfit közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat tartunk Berkshire-ben és Norfolkban található címeken. A férfi jelenleg rendőri őrizetben van. A irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét”. Az, hogy kit tartóztattak le, egyértelmű, csütörtök reggel jelöletlen rendőrautókat lehetett látni Norfolkban, András volt yorki herceg otthonának közelében.

Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes közölte, alapos értékelést követően indult vizsgálat közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával kapcsolatban.

A BBC kiemeli, a volt herceget – aki a letartóztatásával ma rendőrségi zárkában ünnepelheti a 66. születésnapját – legfeljebb 96 óráig lehet fogva tartani, de az esetek többségében ez valójában 12 vagy 24 óra szokott lenni, majd vagy vádat emelnek ellenük, vagy szabadon engedik őket a nyomozás további idejére. Azt nem tudni, Andrew Mountbatten-Windsort pontosan mikor tartóztatták le.

Azt követően, hogy Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügy-minisztere szerint -, aki egyben a legfőbb ügyész is – a Jeffrey Epsteinre vonatkozó minden dokumentum, kommunikáció és vizsgálati anyag nyilvánosságra került, a szigetországban fokozódik a nyomás a teljes kép feltárására. Már legalább három rendőr-főkapitányság foglalkozik az aktákkal. Nyomoznak Jeffrey Epstein kapcsolatai, köztük Andrew Mountbatten-Windsor után is. A rendőri műveleteket egy nemzeti bizottság fogja koordinálni, amelybe szexuális visszaélések elleni küzdelem szakértőit is bevonják.

A volt yorki herceggel kapcsolatos vizsgálat kiterjed arra, hogy brit kereskedelmi követi minőségében állítólag bizalmas információkat szolgáltatott ki a pedofil üzletembernek. Kiemelt téma, hogy vajon a pedofil befektető Virginia Giuffrén kívül más nőket is küldött-e nemi közösülés céljából különböző királyi kastélyokba. Egy anonim rendőrségi forrás arra figyelmeztetett viszont, hogy a médiában megjelent állítások és találgatások nem biztos, hogy kimerítik a bűnügyi eljárás és elmarasztaló ítélet feltételeit. „Lehet, hogy András szemenszedett hazudozó, de ez nem jelenti azt, hogy bűncselekményt követett el” – írja a The Guardian.

Az András elleni gyanúval – amelyet ő egytől egyik váltig tagad – immár a külügyminisztériumra is nyomás nehezedik, hogy hozza nyilvánosságra a volt herceg 2008-as kazahsztáni és 2009-es azerbajdzsáni hivatalos útjával kapcsolatos papírokat.

Amikor ezeket egy York-házról nemrég megjelent könyv szerzője, Andrew Lownie kikérte, azzal utasították el, hogy hogy közzétételük az érintett egyének fizikai és mentális állapotát, illetve biztonságát veszélyeztetné.

További esetekben „nemzetbiztonsági kockázatokra vagy a királyi kommunikációk titkosságára” hivatkozva utasították vissza. A kulisszák mögött rengeteg udvari alkalmazottat és egyéb bennfentest megszólaltatott Lownie értesülései szerint utazásai során András még a masszázs-számláit is elszámolta, külügyi tisztviselők pedig áldásukat adták erre. „Ez csak a jéghegy csúcsa lehet abból a szempontból, hogy mekkora támogatásban részesítették az adófizetők” Erzsébet harmadik gyermekét.

Andrew Lownie az udvar egyik „trükkjének” nevezte, hogy elterjesztette, András az öngyilkossághoz közeli állapotba került, ­holott ő belső információ alapján úgy tudja, hogy a volt herceg semmilyen megbánást nem tanúsít, nem is érti, mi történik körülötte. Az udvari tudósító hasonlóan lesújtó véleménnyel van Sarah Fergusonról és a pár két lányáról, Beatrix és Eugénia hercegnőről, akik állami költségeket nem kímélve vettek részt gyakorta apjuk hivatalos útjain, és közben kapcsolatrendszerüket építgették.