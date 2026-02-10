Epstein-botrány: megszólalt III. Károly, a királyi hivatal mindenben együttműködik a rendőrséggel

brit királyi család;András herceg;III. Károly;Jeffrey Epstein;

A brit uralkodót rendkívül aggasztják az öccsét, a hercegi címétől már megfosztott Andrást érő Epsteinnel kapcsolatos vádak.

A Buckingham-palota szóvivője szerint az udvar kész együttműködni a rendőrséggel András volt yorki herceg és a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein kapcsolatainak feltárásában.

A brit királyi család londoni hivatalának illetékese hétfő esti közleményében úgy fogalmazott: III. Károly király eddig is egyértelművé tette szavakban „és példátlan lépések formájában”, hogy rendkívüli mértékben aggasztják az öccse, a hercegi címétől már megfosztott András magatartásáról folyamatosan nyilvánosságra kerülő egyre újabb állítások. A szóvivő szerint a szóban forgó konkrét ügyek tisztázása „Mountbatten-Windsor úr” feladata, az udvar azonban a rendőrség megkeresése esetén készen áll arra, hogy támogatást nyújtson a vizsgálathoz.

A Buckingham-palota illetékesének megfogalmazásai arra utalnak, hogy az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől, Károly öccsétől – a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a hercegi címet is, így a volt yorki herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Ennek közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatal nők – nem egyszer gyerekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt. Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy András bizalmas információkat is átadott Epsteinnek a brit kormány külföldi fejlesztési terveiről.

András 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült akták szerint 2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben tájékoztatta Epsteint London külföldi kormányzati fejlesztési terveiről, köztük az afganisztáni újjáépítésben tervezett brit beruházásokról.

Ebben az ügyben a windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes angliai rendőrség bűnügyi vizsgálatot kezdett, de a nyomozók eddig nem keresték meg az udvart András kihallgatása végett. Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére viszont már tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra. Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a képviselőház kérésének és vegyen részt a bizottsági meghallgatáson.

