Kikapcsolták az áramot Iványi Gábor parókiáján és templomában

2026-02-19 16:18:00 CET

A parókiának jelenleg nincs és nem is volt áramtartozása.

Csütörtök délelőtt kikapcsolták az áramszolgáltatást a békásmegyeri parókián és a Megbékélés Háza Templomban. A parókiának jelenleg nincs és nem is volt áramtartozása - írja közleményében Iványi Gábor.

Mivel a fűtés és a vízszolgáltatás is áramhoz kötött, a téli hidegben nemcsak a ház és a templom fűtetlen, de a templom kertjében tartott állatok is víz nélkül maradnak.

A MET elnöke szerint az elmúlt napokban további 21 intézményük kapott kikapcsolási fenyegetést, olyanok is, ahol nincs vagy nagyon alacsony összegű a tartozás, pedig az elmúlt hónapokban többször is írásban jelezték fizetési szándékukat a szolgáltatóknál, és el is indultak a résztörlesztések.

A téli krízisidőszakban lezárni az áramszolgáltatást olyan épületekben, ahol gyermekek, betegek, hajléktalanok tartózkodnak vagy ellehetetleníteni az egyházi közösség működését – ez ténylegesen háborús helyzetet teremt, életeket kockáztat.

- írja Iványi.

Hozzáteszi: Ukrajnában szőnyegbombázással pusztítják el a fűtésszolgáltatást, nálunk hiába vannak tisztában azzal, hogy évek óta nem jutottnak állami forráshoz, és hiába kezdték el az adósságcsökkentést, most a szolgáltatás megszüntetésével próbálják tönkretenni az intézményeiket.

A MET elnöke az ellátottjaik, diákjaik, kollégáik nevében arra kéri valamennyi szolgáltatót, hogy bírálják felül ezeket az intézkedéseket, ne zárják el, illetve állítsák vissza és folyamatosan biztosítsák a szolgáltatásokat. Szeretnének érdemi megállapodásokat kötni a további adósságrendezésről - szögezi le Iványi Gábor.

Holnap térek haza Békásmegyerre hosszú kórházi kezelés után. Remélem, hogy mind a fűtés, mind a vízellátás akadálytalan lesz, és nem kell például az ivóvízért valamely szabad, esetleg még létező kültéri kutat megtalálnom, vagy a közeli Dunából vizet nyernem, és a gyülekezet fohászkodásának a lehelete sem fog meglátszani a vasárnapi Istentiszteleten a templomban.

- zárjai közleményét a MET elnöke.