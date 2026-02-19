Orbán Viktor felszólalásával kezdődik jövő héten a tavaszi ülésszak a Parlamentben

Hétfőn Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka – tudta meg a hvg.hu. A portál szerint a törvényhozás munkarendjéről döntő Házbizottság csütörtök délelőtti ülésén az is eldőlt, hogy a február 23-i hétfői rendes ülésnap után, még aznap este 20 órától egy rendkívüli ülést is összehívnak.
Nemrég ellenzéki képviselők kezdeményeztek rendkívüli ülést a gödi Samsung-gyár botránya miatt, ezen két ellenzéki javaslatot tárgyalnának:
a kormányzat felelősségét feltáró vizsgálóbizottságról szólót,
és az ilyen üzemek ellenőrzéséről, a lakosság, a munkavállalók és a környezet védelméről szólót.
Ugyanakkor valószínű, hogy az esti ülés nem lesz már határozatképes, várhatóan ugyanis a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kormánypártiak távol maradhatnak, bojkottálva a számukra kínos témák tárgyalását. Ha így lesz, akkor a napirend előtti felszólalások után véget is ér az ülés.