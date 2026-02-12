Kirúgták, megfélemlítették azokat, akik szakszervezetet akartak létrehozni a gödi Samsung gyárban

Székely Tamás;Göd;Vegyipari Dolgozók Szakszervezete;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-12 16:50:00 CET

Ha nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak.

„Irtották, üldözték azokat, akik szakszervezetet akartak alapítani” - jelentette ki a HVG-nek nyilatkozva a gödi Samsung SDI akkumulátorgyáráról szólva Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Szerinte a cégnek komoly versenyelőnye származik abból, hogy nem működik náluk szakszervezet, így ugyanis nem kell alkalmaznia költséges munkavédelmi szabályokat és eszközöket.

A nyilatkozat alapján ez az egyik oka annak, hogy a gödi Samsung gyárban maguk a munkavállalók nem lázongtak a munkakörülmények miatt, vagy legalábbis nem lehet tudni róla. Székely Tamás szerint ahogy az összes akkumulátorgyárban, úgy a Samsung SDI Zrt.-nél is megpróbáltak létrehozni érdekképviseletet, de ez az igyekezet már évekkel ezelőtt eredménytelen volt. Mint mondta, többen elveszítették az állásukat, akik ilyennel próbálkoztak, vagy pedig a megfélemlítés hatására egy idő után már a telefont sem vették fel azok, akik eredetileg szerettek volna érdekképviseletet létrehozni, emiatt aztán a VDSZ sem tudott segíteni.

Székely Tamás szerint a dél-koreai cég célja az volt,

hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ha pedig nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem arra, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak, miképp mellőzhetők az orvosi vizsgálatok és az esetleges orvosi kezelések is.

A szakszervezeti elnök megjegyezte, olyan vállalatoknál, amelyek nem lehetetlenítették el az érdekvédelmet, sikerült eredményt elérni, így történt például az SK On Hungary Kft.-nél az iváncsai akkumulátorgyárban, ahol, miután kiderült, hogy a nikkel koncentrációja nagyobb volt a levegőben megengedettnél, a dolgozók összefogtak, sokan beléptek a szakszervezetbe és felléptek a munkáltatóval szemben, amelynek vezetésével így máig viszonylag kiegyensúlyozott a kapcsolat.

Noha egy kormányrendelet értelmében elviekben ma is igazolni kellene a rendezett munkaügyi kapcsolatokat az állami támogatásokhoz, a cikk szerint ez pusztán egy formalitássá vált, a Samsung SDI legutóbb ősszel kapott 133 milliárd forint állami támogatást az újabb bővítéséhez, miközben nem is működik szakszervezet a cégnél.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) előzőleg a Facebookon úgy fogalmazott: „Megengedhetetlen dolgok történtek a gödi Samsung SDI gyárában: a dolgozók éveken keresztül érintkeztek életveszélyes, mérgező anyagokkal. A vezetőség végig tudott a dologról és mégsem tett semmit.” Úgy látják, noha a botrány hatalmas hullámokat vert a nyilvánosságban, az ügy legfontosabb szereplői, a gyár jelenlegi és egykori dolgozói háttérbe szorultak. Éppen ezért a MASZSZ és a két legnagyobb ipari tagszervezetük, a Vasas és a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete közösen létrehoztak egy kétnyelvű online segélyvonalat, amelyet a Samsung jelenlegi és volt dolgozói vehetnek igénybe. A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezzel egyidőben nyílt levéllel fordult a Samsung SDI vezetőségéhez, hogy minden dolgozójukat tájékoztassák írásban a segélyvonal létezéséről, emellett pedig azt követelik, hogy engedjék be a szakszervezetek képviselőit a gyárba, hogy személyesen is tájékoztathassák a dolgozókat a jogaikról és lehetőségeikről.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Telexen hétfőn jelent meg egy hosszú tényfeltáró cikk, amely szerint az Orbán-kormány tisztában lehetett azzal, hogy a gödi Samsung-gyárban éveken keresztül mérgező, rákkeltő anyagot szívhattak be a dolgozók, mégsem állították le az üzemet.