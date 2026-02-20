Behozta az elmaradást a drága gyógyszerekhez is segítséget nyújtó alapítvány, 60 nap alatt elbírálják a kérelmeket

egészségügyi ellátás;méltányosság;gyógyszertámogatás; Batthyány-Strattmann László Alapítvány;Kőnig Róbert;

2026-02-20 05:55:00 CET

Ledolgozta az ügyintézési hátralékot a drága gyógyszerekhez és gyógyászati eszközökhöz segítséget nyújtó alapítvány, és leigazolták az egykori gyógyszerhatóság főigazgatóját - közölte lapunkkal Kőnig Róbert.

A múlt évben komoly vis maior helyzet alakult ki annál az állami alapítványnál, amely a társadalombiztosítási támogatással még nem rendelhető, gyakran nagyon drága gyógyszerekhez és gyógyászati eszközökhöz nyújt egyedi segítséget. A feltorlódott gyógyszersegély-kérelmek miatt betegek százai vártak hónapok óta döntésre, sokszor életmentő terápiákra.

Lapunknak még a múlt év végén Kőnig Róbert, a betegtájékoztatásért és a betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos azt ígérte: a Batthyány-Strattmann László Alapítványnál karácsonyra ledolgozzák az elmaradást és attól kezdve tartani tudják, hogy 60 nap alatt elbírálják a kérelmeket. Rákérdeztünk, hol tartanak.

A miniszterelnöki biztos a Népszava írásban feltett kérdéseire azt közölte:

hogy az alapítványnak 2025 végére sikerült ledolgozni a hátralékot, és teljesítették a hivatalosan vállalt, 60 napos ügyintézési határidőt. 2025 február közepétől beérkezett 8322 kérelemből december 31-ig 7292 esetben hozott döntést a kuratórium.

Mindössze 106 olyan ügy maradt nyitva, ahol 60 napnál többet kell várniuk a betegeknek. Mint írta: ezekben jellemzően kényszerítő okok állnak a háttérben, például új, bonyolult készítmények elhúzódó szakmai vizsgálata, még meg nem határozott gyógyszerár, illetve hiánypótlások.

A számokból az is kiderül, hogy havonta 800–1000 kérelem érkezik, például 2026 januárjában 910 új igényt regisztráltak. Mint írta: a 60 napos ügyintézési cél általában tartható, de az új gyógyszerek esetében a szükséges szakmai háttérmunka – gyártói adatlapok bekérése, árak tisztázása, szakértői véleményezés – hónapokkal is meghosszabbíthatja a folyamatot.

Az alapítvány 2026-ban 47,2 milliárd forintos kerettel gazdálkodik.

Mint emlékezetes, a múlt év végén változott a kuratórium elnökének személye, Kovácsné Putnoki Katalint dr. Lengyel Györgyi, az EMMI egykori közigazgatási államtitkára váltotta. Az ő elsődleges feladata – mint Kőnig Róbert írta - a felhalmozódott kérelmek elbírálásának felgyorsítása. Az elnök munkáját a szervezet belső átalakítása is segítette: szakmai igazgatóként csatlakozott az alapítványhoz dr. Pozsgay Csilla, az egykori Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet korábbi főigazgatója is. Azóta egy döntés-előkészítő és egy szakértői bizottság is segíti a működést, továbbá frissítették a Szervezeti és Működési Szabályzatot, új kuratóriumi ügyrend és Támogatási Szabályzat is készült.

Kőnig Róbert jelezte azt is, hogy folyamatban van az alapítvány honlapjának a fejlesztése is. Cél egy átláthatóbb, részletesebb tájékoztatást nyújtó felület, ahol a támogatás igénylésének lépései már most is olvashatók. A kérelmekről a heti rendszerességgel ülésező kuratórium dönt, tavaly 52 alkalommal találkoztak. Ám továbbra sem tervezik a személyes ügyfélfogadást.

Rákérdeztünk a döntés folyamatára, mint írta: először formai ellenőrzés történik, majd a hiánytalan beadványokat orvos és gyógyszerész végzettségű ügyintézők készítik elő. Ha a kérelem új típusú készítményre vonatkozik, a gyártói adatlap és egyéb adatok beérkezése után a Szakértői Bizottság értékel, és javaslatot tesz a kuratóriumnak.

A határozatot az alapítvány minden esetben egyedi méltányossági jogkörben hozza meg – jogorvoslatra, fellebbezésre nincs mód.

Közölték azt is: hogy a döntéshez nincsenek „megoldókulcsok”, mechanikus algoritmusok, amelyek alapján előre megmondható, ki kaphat támogatást és ki nem. Minden egyes kérelem mögött konkrét emberi sors áll, ezért a kuratórium saját megfogalmazása szerint az emberiességi szempontok priorizálása mellett igyekszik a racionalitást is szem előtt tartani. Nincsenek kőbe vésett kizáró okok, de „a keretek végesek, a felelősség óriási – ez teszi a testület munkáját egyszerre különlegessé és különlegesen nehézzé.”

Érdeklődtünk arról is, arról a korábban felmerült elképzelésről is, miszerint a nagyon drága terápiák finanszírozását célzó civil gyűjtéseket is „becsatornáznák” az alapítványhoz, így garantálva az összegyűlt összegek átlátható kezelését. Mint megtudtuk a szervezet eddig ilyen típusú megkeresést nem kapott, de Kőnig Róbert állítja: nyitottak az együttműködésre, és ha a jövőben igény jelentkezik, „támogatólag és pozitív hozzáállással” mérlegeli a lehetőségeket.