Már nincs elzárt település

Csaknem 600 kilométeren volt árvízi készültség szerdán, a védekező erőket a Drávára kellett összpontosítani. Az ár mellett a belvíz továbbra is gondot okoz, szerda reggel még több tízezer hektár szántó volt víz alatt. Tegnap már egy települést sem zárt el a víz, ám az árvíz sújtotta területekről több családot is ki kellett telepíteni, vannak akik a víz levonulása után sem térhetnek vissza otthonaikba.