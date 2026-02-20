Európai Bizottság: azért nem szállít olajat a Barátság kőolajvezeték Magyarországra, mert az oroszok megtámadták az infrastruktúrát

Európa Bizottság;orosz támadás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-20 13:39:00 CET

Az Európai Bizottság munkatársai éjjel-nappal dolgoznak a huszonhét tagállam energiabiztonságáért.

Oroszország használja fegyverként az energiafüggőségünket és ők rombolják az infrastruktúrát - mondta Paula Pinho az Európai Bizottság vezető szóvivője, aki a Népszava kérdésére úgy nyilatkozott, ebben a témában nem szeretne semmilyen kétértelműségnek teret engedni: az Európai Bizottság munkatársai éjjel-nappal dolgoznak a huszonhét tagállam energiabiztonságáért. Emlékeztetett, hogy jelenleg azért nem szállít olajat a Druzsba-vezeték Magyarország és Szlovákia felé, mert az oroszok megtámadták az infrastruktúrát.

Az Európai Bizottságot azután kérdezte lapunk, hogy a kormány több képviselője és a kormányközeli média is azzal vádolta meg az Európai Bizottságot, hogy nem tesz meg mindent a magyar energiabiztonságért. Az Oroszország felől Ukrajnán keresztül a hazánkba érkező vezetéken ugyanis január 27-e óta nem érkezik kőolaj, amikor egy orosz találat érte az infrastruktúrát. A magyar kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta az ukrán kormányt, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

A szóvivő közölte, folyamatos kapcsolatban vannak a magyar és szlovák hatóságokkal is. Jövő héten koordinációs ülésre is sor kerül, ahol a Horvátország képviselői is ott lesznek. Tudják, hogy az ukránok elkötelezettek, hogy megjavítsák az infrastruktúrát.

„Ismerjük a történetet. Napi szinten támadják az oroszok az infrastruktúrát. Az ukránok megjavítják, majd az oroszok ismét lerombolják azt. Minél függetlenebbek vagyunk az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, annál jobb helyzetben leszünk, és annál kevésbé fogunk ilyen helyzetbe kerülni. Ezért csak egy megnyugtató szó Magyarországnak, Szlovákiának és az ott élő polgároknak: mi gondoskodunk arról, hogy rendelkezzenek az energiabiztonsághoz szükséges eszközökkel” - mondta Paula Pinho.