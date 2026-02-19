Barátság kőolajvezeték: rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság

Oroszország;Magyarország;Európai Bizottság;Szlovákia;Ukrajna;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-19 17:34:00 CET

Várhatóan szerdán ül össze bizottsági elnökséggel a tagállamok képviselőiből álló testület.

Eseti találkozóra hívták össze az európai uniós olajügyi koordinációs csoportját – vette észre az Európai Bizottság energiaügyi szóvivőjének erről szóló bejelentését a Telex.

Anna-Kaisa Itkonen szerint

várhatóan szerdán ül össze bizottsági elnökséggel a tagállamok képviselőiből álló testület, amely rendszeresen találkozik, de most plusz egy alkalomra összehívták a Barátság kőolajvezeték leállása miatt.

Itt – a tervek alapján technikai szinten – áttekinthetik a helyzetet és a továbblépési lehetőségeket.

A szóvivő közölte, folyamatos kapcsolatban vannak az érintettekkel, azaz a magyar mellett a szlovák, a horvát és az ukrán hatóságokkal. Utóbbiakkal a javítások ütemtervéről egyeztetnek, de a szóvivő hangsúlyozta, ez nem jelenti, hogy például határidőt szabnának. Oroszország négy éve „stratégiailag és rendszeresen” támadja az ukrán infrastruktúrát, amit igyekeznek javítani.

A magyar és a szlovák kormány szerdán bejelentette, hogy az olajvezeték újraindulásáig leállítják a gázolajkivitelt Ukrajnába. Anna-Kaisa Itkonen nem adott érdemi választ az Euronews kérdésére, hogy mit szólnak ehhez és az egyéb energetikai fenyegetésekhez, összehangolnák-e más tagállamok munkáját, amelyek a helyükre léphetnének. Paula Pinho vezető szóvivő az esetben újabb emlékeztetőt látott arra, mennyire bizonytalan, ha orosz tüzelőanyagoktól függ az EU.

Az Oroszországból Ukrajnán át Magyarországra és Szlovákiába vezető Barátságon január vége óta nem jön kőolaj. Mint megírtuk, Orbán Viktor kormányülést megelőző Facebook-videójából kiderült, a kormány hozzányúlt Magyarország stratégiai biztonsági kőolajtartalékához. A kormánydöntést követően Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár bejegyzése szerint megkezdik ezeknek a készleteknek részleges felszabadításának előkészítését. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után a háborús áldozat Ukrajna válogatott szidalmazásának lendületében bejelentette: mivel a magyar kormány határozott álláspontja szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból nem indítja újra a három hete álló olajszállításokat, Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelkivitelét. Arra, hogy a Barátság kőolajvezeték éppenséggel a Nyugat-Ukrajnában lévő kiszolgáló létesítményeire mért orosz támadás miatt állt le, Szijjártó Péter, akárcsak eddig, ezúttal sem vesztegetett szót.

A mind hangosabb államközi szájkaratét Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter múlt csütörtöki X-posztja váltotta ki, amelyben mintegy megelőzésképp jelezte, a Barátság nem miattuk, hanem az orosz támadás miatt állt le. Szijjártó Péter ugyanakkor azóta naponta többször is hangot ad abbéli meggyőződésének, hogy a károkat már kijavították, így az olajszállítások kifejezetten Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítására nem indulnak újra. Ezt az ukrán fél nem erősítette meg.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte, az ukránoknak további válaszlépésekre kell készülniük, ha nem változtatnak a jelenlegi helyzeten. Hozzátette, nemzetközi fórumokhoz fordulnak, és vizsgálják az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.