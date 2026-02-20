Több mint nyolcezer ember jelentkezett szavazatszámlálónak Budapesten

Sikeresen lezárult a Főváros szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampánya – közölte Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán.
A főpolgármester arról számolt be, hogy összesen 8100 budapesti jelentkezett szavazatszámlálónak a közelgő országgyűlési választásra, és közülük 7974 érvényes jelentkezést adtak át a kerületi választási irodáknak. Karácsony Gergely értékelése szerint ez azt jelenti, hogy csaknem nyolcezer fővárosi polgár vállal aktív szerepet abban, hogy a választás törvényesen, átláthatóan és gördülékenyen valósuljon meg.
„A választások tisztasága és átláthatósága a demokrácia egyik legfontosabb alapja. A szavazatszámláló bizottságok munkája garancia arra, hogy minden leadott szavazat számít, és minden eredmény hiteles. Az, hogy ilyen sok budapesti vállal felelősséget ezért a közös ügyért, erőt és biztonságot ad a városnak” – zárta bejegyzését.
A fővárosi önkormányzat honlapján megosztott táblázat szerint a legtöbben a III. kerületben, Óbudán jelentkeztek szavazatot számolni, 1124-en.
