2026-02-20 13:04:00 CET

Több mint nyolcezer ember jelentkezett szavazatszámlálónak Budapesten

„A szavazatszámláló bizottságok munkája garancia arra, hogy minden leadott szavazat számít, és minden eredmény hiteles” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A legtöbben, 1124-en Óbudán jelentkeztek.