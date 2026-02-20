A tatárszentgyörgyi romagyilkosságok áldozatairól való megemlékezésre hív Iványi Gábor

romagyilkosságok;megemlékezés;Tatárszentgyörgy;Iványi Gábor;Megbékélés Háza;

2026-02-20 18:45:00 CET

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője levélben köszönte meg azt a sok segítséget, felajánlást, amelyet azután kaptak, hogy a békásmegyeri parókiájukban és templomukban Mészáros Lőrinc cége kikapcsolta az áramot.

Emlékezzünk meg együtt a tatárszentgyörgyi áldozatokról – olvasható Iványi Gábor lapunkhoz is eljuttatott felhívása vasárnapra. A Megbékélés Háza Templománál (1039 Budapest, Királyok útja 220.) délelőtt 10 óra 15 perc körül kezdődő esemény meghívójában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője felidézte, hogy a 2009-ben kivégzettekért minden év februárjának utolsó vasárnapján imádkoznak. – Február utolsó vasárnapján – Legalábbis a Covidig, vagy Donáth Ferenc barátunk életében (ő volt ennek a lelke) – megemlékeztünk a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatairól. Közeleg február utolsó vasárnapja – emlékeztetett.

A lelkész szerint az áldozatok fából (2009-ben készült emlékművét templomuk kertjében részben szétrágták a hangyák, de még mindig meg van romjaiban. – A vasárnap 9 órakor kezdődő Istentiszteletünk után oda mennénk ki, hogy felidézzük szeretteink emlékét, visszagondoljunk rájuk, és imádkozzunk – tette hozzá Iványi Gábor, aki mindenkit szeretettel vár, aki szívesen emlékezne együtt velük, és a meghívás az Istentiszteletre is szól.

Tatárszentgyörgyön 2009. február 23-án a fiatal, 27 éves Csorba Róbertet és 5 éves kisfiát, Robikát égő házuk udvarán, menekülés közben agyonlőtték. A bűnük annyi volt, hogy cigánynak születtek. Ahogyan azoknak a romáknak is, akiket 2008 és 2009 között kilenc településen ért rasszista indítékból elkövetett támadás. A gyilkosságsorozatban hat ember vesztette életét.

Az emlékezés meghívója mellett Iványi Gábor külön levélben köszönte meg mindazoknak, akik segítettek nekik, miután csütörtök délelőtt kikapcsolták az áramot a parókiáján és templomában annak ellenére, hogy nincs és nem is volt áramtartozásuk. – Nagyon hálásan köszönöm mindazokat a felajánlásokat és adományokat, amelyeket átmenetileg szorult helyzetünkben nyújtottatok és folyamatosan tapasztalunk. Az az igazság, hogy zavaromban szeretnék a föld alá bújni ennyi jóság láttán, és arra gondoltam, hogy ha ezt megtenném, akkor egy Felcsút nevű település labdarúgó pályájánál követném el, hiszen az a gyepszőnyeg fűtve van… – írta a MET vezetője. Volt, aki lakásában ajánlott fel egy szobát, vagy egy egész eladás előtt-alatt lévő házat, szállodai vagy idősotthoni szobát, más pénzt, generátort, gázpalackos sziesztát.

– Külön köszönet, hogy (nyilván valamennyi elismert egyház nevében) most is a Mazsihisz legfőbb vezetői hívtak, és biztosítottak mindenfajta segítségükről. Mélyen meghat ez is. Hálás vagyok a művészek, közszereplők kiállásáért, együttérzéséért is, sokat jelent a támogatásuk. A legnagyobb segítségetek most az lenne, ha erőt adnátok ennek a hihetetlen szeretetnek és szolidaritásnak az elhordozásához – tette hozzá Iványi Gábor, aki azt kéri, egyelőre újabb eszközöket ne vigyenek. Végül kiemelte, hogy dolgoznak a kialakult helyzet megoldásán. Hangsúlyozta: „Az eddigi szerződést felmondó és újat kötni nem hajlandó cég tulajdonosa bizonyos Mészáros Lőrinc magánszemély. Még az a kósza ötletem is támadt, hogy nem javasolhatná-e valaki az illetőnek, hogy adja a semleges állam kezébe ezt a működtetést, így nem okozna neki lelkiismereti kérdést, hogy télvíz idején felmond-e egy ilyen nélkülözhetetlen szolgáltatást. Persze, ha nem, hát nem.”

– Még egyszer mindent-mindent nagyon hálásan köszönök. Jó nekem, nekünk ehhez a nagy családhoz tartoznunk, akik ti vagytok. Ha egyszer kitavaszodik, átvitt értelemben is, és a dolgok kedvező változást hoznak, bízom benne, hogy egy ezzel összefüggő örömünnepre is eljöttök majd. Addig is ti is mindenben számítsatok rám, ránk – zárta sorait Iványi Gábor.