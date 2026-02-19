Iványi Gábor: Nem fogok megtörni ettől

áram;templom;Iványi Gábor;kikapcsolás;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2026-02-19 18:00:00 CET

Iványi Gáborék templomában és a parókián is elzárták az áramszolgáltatást. Víz és fűtés sincs. A lelkész hosszas kórházi kezelés után ilyen körülmények közé tér haza.

„Kikapcsolták Békásmegyeren a parókiánkon és a templomunkban az áramszolgáltatást” – nyilatkozta lapunknak Iványi Gábor lelkész. Időközben erről a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjeként közleményben is tájékoztatta a közvéleményt.

Az áram kikapcsolásával nem csupán a villanykörték sötétültek el, hanem fűtés és víz sincs – folytatta Iványi Gábor. A víz nem csupán a háztartásból hiányzik: a templom kertjében állatok is élnek, közöttük egy terápiás ló. „Mehetek le a Dunára vizet meríteni, mert a közelben nincs nyilvános kút” – fogalmazott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője.

Iványi Gábor kórházban feküdt, amikor telefonon elértük. Hosszabb kezelés után holnap, pénteken megy haza: egy olyan lakásba, ahol nincs se villany, se fűtés, se víz. A vasárnapi istentiszteleten – érzékeltette a helyzetet – a fohászkodás meg fog látszani a levegőben.

„Békásmegyeren nincs semmilyen köztartozásunk”

– hangsúlyozta a lelkész, aki már csak ezért is elfogadhatatlannak tartja az eljárást. Nem tud másra gondolni, mint arra, hogy ez a lépés kifejezetten az ellenük zajló kormányzati bosszúhadjárat része.

„Putyini ötlet, hogy bombázni kell a civil lakossági infrastruktúrát. Nem vagyok méltó rá, hogy az ukrajnaiak szenvedéséhez hasonlítsuk magunkat, de az ötlet ugyanaz. Az üzenet: így jár mindenki, aki célkeresztbe kerül”

– mondta Iványi Gábor.

A lelkész felidézte, hogy más intézményeik esetében vannak tartozásaik, amelyeket legalább részben elkezdtek törleszteni az egyszázalékos adófelajánlásokból befolyt összegből. Máskülönben „ez a pénz ott van az államnál, amelyik nem fizeti ki nekünk azt, amivel tartozik, helyette sanyargat bennünket” – állapította meg. Közben azok, akik „szórakoznak velünk, ördögi bőségben élnek közpénzen”.

Más intézmények tartozásait sosem torolják meg azzal, hogy a szolgáltatásaikat lekapcsolják. Átvállalják vagy elengedik az adósságaikat – jegyezte meg. Hozzátette: nem tartozik a naivak közé, sosem gondolta azt, hogy arra, amit tesz vagy mond, „nem rezzen össze a hatalom és nem kap oda a kardjához”. Szó nélkül azonban nem szeretné hagyni ezt az újabb aljasságot.

„Nem fogok megtörni ettől”

– jelentette ki lapunknak Iványi Gábor.

A lelkész közleményében konkretizálta, hogy az elmúlt napokban további 21 intézményük kapott kikapcsolási fenyegetést, olyanok is, ahol nincs, vagy nagyon alacsony összegű a tartozás. Pedig az elmúlt hónapokban többször írásban jelezték fizetési szándékunkat a szolgáltatóknál, és – ahogyan a Népszavának is elmondta – már elindultak a résztörlesztések.

A téli krízisidőszakban lezárni az áramszolgáltatást olyan épületekben, ahol gyermekek, betegek, hajléktalanok tartózkodnak, vagy ellehetetleníteni az egyházi közösség működését – ez ténylegesen háborús helyzetet teremt, életeket kockáztat.

Iványi Gábor az ellátottak, diákok, kollégák nevében arra kéri a szolgáltatókat, hogy bírálják felül ezeket az intézkedéseket, ne zárják el, illetve állítsák vissza és folyamatosan biztosítsák a szolgáltatásokat.