Eltörölte Donald Trump büntetővámjainak egy részét az amerikai legfelsőbb bíróság

Egyesült Államok;Legfelsőbb Bíróság;Donald Trump;vámháború;

2026-02-20 18:40:00 CET

A befolyt összeget, 175 milliárd dollárt vissza kell téríteni.

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú döntéssel hatályon kívül helyezte azokat az amerikai elnöki végrehajtói rendeleteket, amelyeket Donald Trump büntetővámokkal sújtotta a világ összes országát – derül ki az AP hírügynökség cikkéből. Ez az első alkalom, hogy Donald Trump valamelyik kulcsjelentőségű intézkedéséről – jelen esetben a trumpi gazdaságpolitika egyik alapjáról – ítéletet hozott a legfelsőbb bírói fórum az Egyesült Államokban.

A legfelsőbb bírósági döntés értelmében az amerikai elnök jogszerűtlenül hivatkozott az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényre (IEEPA), ennek értelmében ugyanis csak a kongresszus dönthet adókról, így büntetővámokról is. John Roberts, a testület főbírája indoklásában ki is emelte, a törvény alkotói nem ruházták fel ilyen jogokkal a végrehajtói hatalmat, Donald Trump nem jelölte meg, kitől kapott egyértelmű felhatalmazást a büntetővámok kivetésére.

A döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet több vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé.

Donald Trump az IEEPA értelmében sújtotta büntetővámmal szinte az egész világot, beleértve az Egyesült Államok két legnagyobb kereskedelmi partnerét, Kanadát és Mexikót, de Kínát, illetve India orosz kőolajvásárlásait is. Az amerikai elnök nemcsak az IEEPA-ra hivatkozva döntött büntetővámokról, azokról, amelyek az 1962 kereskedelem-bővítési törvény alapján léptek hatályba – mint amilyen a világ autógyártását, acél- és alumínium-iparát sújtó büntetővám – nem érinti a legfelsőbb bírósági döntés.

A 6-3 arányú ítélet azért meglepő, mert testületben ülők közül három bírát Donald Trump nevezett ki első elnöksége idején és kilenctagú testület ideológiai megoszlás szerint is a Republikánus Párt felé hajlik. Maga az amerikai elnök első reakciójában szégyennek nevezte a legfelsőbb bíróság ítéletét, a Fehér Ház pedig jelezte, az alkotmányellenesnek ítélt büntetővámokat más, kevésbé vitatható jogszabályokon alapú díjakkal fogják kiváltani. Az ilyen intézkedések azonban a The New York Times szerint csak bizonyos ágazatokban érvényesíthetők, a bevezetésüket meg kell előzze a szövetségi kormány kereskedelmi képviselőjének vizsgálata is.

A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt büntető vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán vissza kell téríteni.