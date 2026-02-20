Gyászoljon az utcán! - A bajban lévőbe még belerúgni

Emberiességből eddig sem jeleskedett a kormányhatalom, s most újra bemutatják, hogyan kell a bajban még egyszer belerúgni a "keményen dolgozó kisemberbe": Ferencváros fideszes vezetése azért rakná könnyű szívvel utcára olvasónkat, mert tragikus hirtelenséggel elhunyt élettársa után - úgy tűnik - semmilyen körülmények között sem jogosult arra, hogy a korábban közösen bérelt és felújított önkormányzati bérlakásban maradhasson.