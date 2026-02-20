Budapest IX. kerületi polgármesteri hivatalának a vezetője a döntés előtt kiosztott összesen több 50 millió forint jutalmat is. Az ügyben vizsgálat indult.
A szerdai testületi ülésen ugyanakkor elfogadták, hogy Vágvölgyi B. András tartalomfejlesztési igazgató legyen. Ő azonban jelezte, hogy ragaszkodik a főszerkesztői poszthoz.
Hétfőn minden lakónak el kell hagynia a ferencvárosi Vaskapu utca 49. alatti házban lévő lakását. Az épületben több olyan család is él, akik felhatalmazás nélkül, a lakhatási szegénységre válaszként költöztek be az üresen álló lakásokba. Számukra az önkormányzat eddig semmilyen alternatív elhelyezést nem ajánlott fel, így holnap, a tél beálltával, húsz ember az utcára kerülhet.
Bár elkezdődött az Illatos úti veszélyeshulladékot tároló hordók elszállítása, Baranyi Krisztina - az Együtt ferencvárosi önkormányzati képviselője hívta föl a média, a közvélemény és a kormányszervek figyelmét a tárolás tarthatatlanságára – újabb akciót indított a Facebookon.
A Népszava szerdán számolt be M. Szilvia budapesti lakos esetéről, akit élettársa halála után most utcára rakna a IX. kerületi önkormányzat. A nő párjával együtt bérelte a 27 négyzetméteres, komfort nélküli ingatlant, amelyet félretett pénzükből szépen felújítottak.
Emberiességből eddig sem jeleskedett a kormányhatalom, s most újra bemutatják, hogyan kell a bajban még egyszer belerúgni a "keményen dolgozó kisemberbe": Ferencváros fideszes vezetése azért rakná könnyű szívvel utcára olvasónkat, mert tragikus hirtelenséggel elhunyt élettársa után - úgy tűnik - semmilyen körülmények között sem jogosult arra, hogy a korábban közösen bérelt és felújított önkormányzati bérlakásban maradhasson.