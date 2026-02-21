Donald Trump felébredt, és 10-ről 15 százalékosra emelte a világot sújtó büntetővámjait

Egyesült Államok;Donald Trump;büntetővám;

Az amerikai elnök még mindig dühös.

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékosra emeli az általa pénteken bejelentett globális büntetővám arányát.

Donald Trump szombaton Truth Social nevű közösségi platformján tett bejelentést az új tarifáról, amely a világ összes országára érvényes. Döntése azt jelenti, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság pénteki ítélete ellenére hatályban marad az az Európai Unióra kivetett 15 százalékos büntetővám, amelyről 2025 augusztusában állapodott meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az EU-t az amerikaiak egységesen kezelik ebből a szempontból.

Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vámról, miután jogalap hiánya miatt a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott büntetővámjai egy részét.

Donald Trump már akkor, egy pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására.