Fegyverrel tört be egy férfi Donald Trump floridai rezidenciájára, a Secret Service ügynökei agyonlőtték

Florida;Egyesült Államok;merényletkísérlet;Donald Trump;

2026-02-22 16:17:00 CET

Az amerikai titkosszolgálat vasárnap bejelentette, hogy agyonlőttek egy fegyveres férfit, miután az illető behatolt Donald Trump elnök Mar-a-Lagó-i rezidenciájának szigorúan őrzött területére – írja az AP.

Az amerikai hírügynökség szerint noha Trump gyakran tölti hétvégéit a floridai Palm Beachen található üdülőjében, az incidens idején, helyi idő szerint vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor a Fehér Házban tartózkodott, ahogy felesége, Melania Trump is. A titkosszolgálat nem hozta nyilvánosságra a behatoló nevét, azt viszont elárulták, hogy egy 20 év körüli, Észak-Karolinából származó férfiről van szó, akinek eltűnését néhány nappal ezelőtt jelentette családja.

Tájékoztatásuk szerint az illetőt a Mar-a-Lago kúria északi kapujánál látták, és egy sörétes puskának és egy üzemanyagtartálynak tűnő tárgy volt nála. A férfi behajtott kapun, miközben egy másik jármű éppen kifelé ment, a titkosszolgálat emberei ekkor tartóztatták fel, tüzet nyitottak és agyonlőtték. Még nem világos, hogy mi volt a férfi indítéka, ennek kiderítésére vizsgálat indult. A nyomozók úgy vélik, hogy a férfi elhagyta Észak-Karolinát, majd dél felé indult, és útközben jutott hozzá a fegyverhez.

Nem ez az első eset, hogy Donald Trump életére törnek. Február elején írtuk meg, hogy életfogytiglani börtönre ítélték egy férfit, aki 2024 szeptemberében, két hónappal az elnökválasztás előtt megkísérelte megölni az amerikai elnököt egy floridai golfpályán. Az elnök és más magas rangú tisztségviselők biztonságáért felelős titkosszolgálat ügynökei fedezték fel a golfozó Trumptól néhány méterre a bozótban rejtőző férfit, aki azt követően félautomata fegyverét hátrahagyva elmenekült, de később elfogták. Mindez két hónappal azután történt, hogy egy fegyveres golyója a fülén megsebesítette Donald Trumpot a pennsylvaniai Butlerben július 13-án, egy választási gyűlésen. Az elkövetőnek több golyót is sikerült kilőnie, mire a titkosszolgálat emberei agyonlőtték.