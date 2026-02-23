Dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kiemelt csomópontjához kapcsolódó szivattyúállomást

Oroszország;dróntámadás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-23 12:32:00 CET

A károk mértéke egyelőre nem ismert.

Drónok támadták Oroszországban a Kalejkino nevű, kulcsfontosságú kőolajszivattyú-állomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik kiemelt csomópontjához kapcsolódik - írja az RBK Ukraine.

Az üzem területén tűz kezdett terjedni. A kalejkinói szivattyúállomás Almetyevszkben működik, amely Tatárföld olajkitermelésének központja. A Tatnyefty legfontosabb termelőlétesítményei szintén Almetyevszk közvetlen környezetében találhatók.

A térségben működő állomásokon - köztük a Kalejkino környéki létesítményeken - keresztül Tatárföldről és a szomszédos régiókból érkező kőolaj a fővezetékbe kerül, amely a Szamara régión halad át, majd nyugati irányban Belarusz felé folytatódik, onnan pedig Kelet- és Közép-Európa több országába jut el. Az ukránok korábban támadást hajtottak végre az oroszországi Vlagyimir régióban található Vtorovo olajszivattyú-állomás ellen.

Az ukránok korábban több alkalommal is csapást mértek a Barátság kőolajvezeték Oroszország területén lévő infrastruktúrájára. A mostani dróntámadás jelentőségét az adja, hogy Barátság kőolajvezetéken leállt mindenféle szállítás egy 2026. január 27-i támadás miatt, Magyarország pedig Ukrajnát vádolja, amiért a szállítás azóta sem indult újra. emiatt az Orbán-kormány kész blokkolni a Putyin-rezsimet sújtó 20. EU-s szankciócsomagot is.