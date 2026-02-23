Pintér Bence ismét kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását

Győr;Pintér Bence;lakáskassza;

2026-02-23 13:55:00 CET

A polgármester szerint a cég működése egész egyszerűen nem gazdaságos, és erre bizonyíték a lakáskassza ügye is.

Győr Megyei Jogú Város Győr-Szol Zrt. által kezelt lakáskasszája szinte teljesen üres, úgy tűnik, hogy a Fidesz által felügyelt cég a pénzt felélte - jelentette ki a város polgármestere a 24.hu-nak adott interjújában.

Pintér Bence azt mondta, abszurdnak tartja a helyzetet, hogy a város polgármestereként tippeldét kell tartania a városi lakáskassza négyötödének hollétéről. A gázszámlát és a dolgozók bérét nem lehet a lakáskasszából fizetni, mert ez Győr vagyona, nem a Győr-Szol Zrt. vagyona, amelyet szerződési feltételek mentén kell kezelni. A gázszámlát és a lakásterülethez nem kötődő dolgozók bérét a város költségvetésében előirányzott működési támogatásból vagy saját bevételekből kell finanszírozni - magyarázta. Hozzáfűzte: a Győr-Szollal kötött vagyonkezelési szerződés egyértelműen rögzíti, mire költhető a lakáskassza.

A polgármester azt mondta, szerinte mind Sárkány Péter, mind Fekete Dávid hajlamos megfeledkezni, hogy az az összeg, amelyet az emberek havonta befizetnek a Győr-Szolnak, nem a cég vagyona, hanem az önkormányzaté. Ezt a pénzt a Győr-Szol csak kezeli - fejtegette. Szerinte a cég működése egész egyszerűen nem gazdaságos, és erre bizonyíték a lakáskassza ügye is.

Az interjúban beszélt arról is, hogy a győriek még ebben az évben erről a közgyűlési felállásról és az ő munkájáról is el tudják mondani véleményüket. Mindez azt jelenti, hogy ismét kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ma 18 órakor rendkívüli ülést tart.