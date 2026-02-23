„Miniszterelnök úr, harminckétszer hangzott el, hogy Ukrajna, az nem hangzott el, hogy mi a helyzet Samsung vármegyében”

ellenzék;Orbán Viktor;Országgyűlés;tavaszi ülésszak;Tordai Bence;

2026-02-23 15:56:00 CET

A gödi akkugyár ügye volt a központi témája az Orbán Viktor beszédére reagáló ellenzéki felszólalásoknak hétfőn a parlament tavaszi ülésszakának első napján.

– Orbán úr, ez volt az utolsó beszéde miniszterelnökként napirend előtt a magyar Országgyűlésben – idézte a Telex parlamenti tudósításában a kormányfő szavaira első ellenzéki képviselőként reagáló Tordai Bencét. A Párbeszéd frakcióvezetője az Orbán-kormány teljesítményét csapnivalónak és szégyennek nevezte, és szerinte nem véletlen, hogy a miniszterelnök csak „külpolitikáról delirált” a felszólalásában. Szerinte ugyanis Orbán Viktor kormánya támogatja a háborús agresszor Vlagyimirt Putyint minden eszközzel, „láncos kutyaként, megvett vagy hasznos idiótaként” az Európai Unióban.

– Amagyar kormány a piaci árnál drágább orosz kőolajat, földgázt és atomot vásárol, és nagy szeretettel fogad Putyin mellett más háborús bűnösöket is Magyarországon. A véreskezű diktátorokkal való barátkozás a Fidesz külpolitikájának lényege lett, és minden hazugság ellenére a Fidesz politikusai beszélnek a sorkötelezettség bevezetéséről, és ők küldik háborúba a magyar katonákat – fogalmazott Tordai Bence, hozzátéve: „Csak annyit mondok, hogy Csád.” Az ellenzéki politikus, aki a gazdasági visszaesés adatait ismertette, az azon nevető kormányfőnek odavágta: – Ne röhögjön, kedves miniszterelnök úr, már nem sokáig fog – mondta, amire Kövér László házelnök fegyelmezte: – Képviselő úr, fékezze az indulatait, és próbáljon meg úgy viselkedni, mint aki utoljára van a házban.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője is a több mint másfél hónap múlva tartandó parlamenti választással kezdte, azt jósolva, hogy áprilistól hárompárti parlament lesz, amelybe ők is bejutnak, és ő maga lesz az egyetlen pártelnök, aki soha nem volt fideszes. A frakcióvezető dicsérte is az Orbán-kormány első időszakát, említve a termékenység, a szülések számának növekedését, a déli határkerítés felépítését, azonban megjegyezte, az elmúlt 5 évben már olyan rossz eredmények születtek, mint a Gyurcsány-korszakban. – A rossz dolgok a koronavírus-járvánnyal kezdődtek, amikor a magát szuverenistának nevező kormány a globalistákat szolgálta ki – tette hozzá, állítva, hogy Magyarországon nő a bűnözés.

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője szerint is „vidéken árad a bűn”, az emberek továbbra is várják a devizások igazságának napját, de a Jobbik a kormányváltásban hisz, és ezért fog dolgozni. Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem normális, ami Gödön történt, de – fogalmazott – ez vár Debrecenre és minden olyan településre, ahol ezek a gyárak megvetették a lábukat.. Lukács a Magyar Pétert lejárató, eddig még közzé nem tett szexvideóról kijelentette, hogy senki nem kíváncsi, ki kivel fekszik össze, miközben a kormány a keleti akkugyárakkal feküdt össze.

A momentumosok úgy döntöttek, hogy nem a parlamentben, hanem az utcán fogják képviselni az embereket – mondta Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, utalva arra, hogy ők nem indulnak majd az áprilisi választáson. Szerinte az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy a legfideszesebb településekre is elvigyék az igazságot, hogy a Fidesz szándékosan szegénységbe és nyomorba taszította őket. Majd felsorolta az emberektől hallott kérdéseket a gödi akkumulátorgyár botrányától, a gyermekvédelemben történt borzalmakon, Iványi Gábor vegzálásán át a háborús riogatásig. Bedő Dávid felszólalása közben folyamatosan bekiabáltak és nevetgéltek fideszes politikusok, a beszéd végén még Kövér László rájuk is szólt, hogy próbáljanak meg rendesen viselkedni.

Az MSZP részéről felszólaló pártelnök, Komjáthi Imre, kiemelte: – Tizenhétszer hangzott el Brüsszel és harminckétszer Ukrajna. Az nem hangzott el, hogy mi a helyzet Samsung vármegyében. Miniszterelnök úr, vagy ön hazudott, vagy önnek hazudtak, vagy eltitkolták ön elől a tényeket – mondta gödi Samsung SDI-ügyéről, megjegyzést téve Magyar Péterre is. – Tavaly nyáron volt aki a csónak végében táncikált, én meg felemeltem a hangomat a dolgozókért – szúrt oda a Tisza Párt elnökének. Komjáthi Imre a felszólalása közben feltartott egy papírt, amin koreai nyelven az szerepel: „a gyárkapun belül már Korea van”. Ezt állítása szerint egy koreai vezérigazgató mondta. – Értem, hogy Brüsszel meg értem, hogy Ukrajna, de itt magyar emberek életéről van szó. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon egészségben és biztonságban élhessenek a magyar emberek, magyar dolgozók – szögezte le Komjáthi Imre.

Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője szerint a Fidesz nem hajlandó szembenézni azzal, hogy „ki az a Zsolti bácsi”, és a Szőlő utcai ügyben bárhova néznek, KDNP-s politikusokba bukkannak. Szerinte a mai volt Orbán Viktor utolsó beszéde, a kormánya pedig el fog süllyedni, mint a Titanic. Idézett egy felmérést, amely szerint a magyarok egyharmada szegénységben él, miközben a vagyon egyharmada a leggazdagabbak kezében van. Állította, a kormány a vegyes indexálás megszüntetésével 65 százalékos nyugdíjemelést vett el a nyugdíjasoktól, és a 13. és a 14. havi nyugdíjak bevezetése együttvéve sem jelent 10 százalékos nyugdíjemelést. – A Fidesz ragaszkodott ahhoz, hogy fenntartsák az orosz energiafüggőséget, és ennek a következménye, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért rakétacsapás után megszűnt a kőolajellátásunk. Szerinte az orosz energiaimportból titkos szerződéseken keresztül az Orbán család és a Szijjártó család profitálnak – hangoztatta Arató Gergely.

Miközben önök sajnálkozva beszélnek rólunk, önök esnek ki a parlamentből – mondta Orbán Viktor viszontválaszában az őt búcsúztató hozzászólásokra, állítva, a Mi Hazánk Mozgalom kivételével egyik parlamenti ellenzéki párt sem jut be az Országgyűlésbe. A gödi Samsung SDI ügyében kijelentette, hogy „Magyarország minden négyzetcentiméterén Magyarország van, és Magyarország minden négyzetcentiméterén a magyar jognak kell érvényesülnie”. – Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak – mondta az ellenzékről a kormányfő. Szavait látámasztandó Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője „kifutó modellek kérdéseinek” nevezte az ellenzéki felszólalásokat, majd ukránozott és brüsszelezett is egy kicsit. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője odaszúrt a DK-nak, hogy hajója a kapitánnyal, Gyurcsány Ferenccel az élen már elsüllyedt, míg szerinte a Momentum bátran nem indul a választáson. Azt is állította, hogy a KDNP elindul a választáson a Fidesszel közösen. – Itt vagyunk és itt is leszünk – fűzte hozzá, majd az Orbán-kormány politikájának folytatásáról, úgynevezett békepártiságáról beszélt.