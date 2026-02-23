Andrej Babis: Az ukrán zászló kitűzésével emlékezik meg a cseh kormányhivatal az orosz agresszió kezdetéről

Csehország;zászló;Andrej Babis;orosz-ukrán háború;

2026-02-23 22:03:00 CET

Ugyanakkor a szenátus által az évfordulóra összehívott rendkívüli ülésen a cseh kormányfő nem vesz részt.

Az ukrán zászló kitűzésével emlékezik meg a cseh kormányhivatal kedden az Ukrajna elleni orosz támadás kezdetének negyedik évfordulójáról - közölte Andrej Babis cseh kormányfő hétfőn Prágában a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón. Ukrán zászló fog lobogni kedden a cseh belügyminisztérium, az oktatási minisztérium és néhány további tárca székhelyén is, amelyek vezetőit a Babis vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom adja.

A pénzügyminisztérium épületén állandóan ott lobog az ukrán zászló - mondta újságíróknak Alena Schillerová pénzügyminiszter. Petr Macinka külügyminiszter, az Autósok elnöke kérdésre válaszolva azt mondta, a külügy épületéről a korábban kitűzött ukrán zászló nem lett eltávolítva.

Az ukrán zászlókat négy éve, az Oroszország által megtámadott Ukrajnával való szolidaritás kifejezése jegyében tűzték ki a csehországi minisztériumokra és középületekre országszerte. Az Andrej Babis vezette új, populista koalíciós kormány megalakulása után azonban a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) által vezetett képviselőházban és minisztériumokban eltávolították az ukrán zászlókat. Néhány minisztérium viszont ott hagyta őket.

Az ellenzéki jobboldal által ellenőrzött cseh parlamenti felsőház, a szenátus kedden rendkívüli ülést hívott össze az orosz támadás megindulásának évfordulójára, amelyen Petr Pavel köztársasági elnök is részt vesz. Andrej Babis is meghívást kapott, de bejelentette, hogy nem vesz részt, mert más, fontosabb dolgai vannak. „Más, fontosabb programunk van. A háború, Ukrajna-program, ebben valószínűleg összetévesztett minket (Petr) Fiala kormányával. A mi programnyilatkozatunkban ez nincs benne. A mi programunk a cseh állampolgárok mindennapi életével foglalkozik” - mondta a kormányfő újságírói kérdésre válaszolva.

Petr Macinka, aki szintén meghívást kapott a szenátustól, azzal mentette ki magát, hogy kedden New Yorkban lesz az ENSZ-ben, ahol hivatalos programja van.