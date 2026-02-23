Orbán Viktor: Az áramszállítás leállításának levét elsősorban a kárpátaljai magyarok innák meg, majd meglátom, hogy szükség lesz-e erre

Ukrajna;Orbán Viktor;Sülysáp;orosz-ukrán háború;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-23 22:42:00 CET

A miniszterelnök azt állította, hogy Ukrajna állította le a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, de állítja, Magyarország célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen. Amíg nem jön az olaj, nincs pénz Ukrajnának.

Magyarországnak az a célja, hogy a háborúnak legyen vége, és hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott százezres nagyságrendben élnek magyarok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Sülysápon rendezett fórumon az MTI szerint.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezért nem állították le a Magyarországról Ukrajnába menő elektromosáram-szállítást sem, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg.

„Majd meglátom, hogy rákényszerülünk-e erre a lépésre, de ez legyen a legeslegeslegutolsó, hiszen mi nem magunknak, nem a magyaroknak, még csak nem is az ukrán embereknek akarunk kárt okozni, csak hozzá akarunk jutni ahhoz az olajhoz, ami a mienk”

- jelentette ki az oroszbarát miniszterelnök. Hozzátette, ami most Ukrajnában történik, az rendkívül veszélyes, mert föl akarnak fegyverezni és fegyverben akarnak tartani egy 800 ezres hadsereget európai pénzből. „Nekünk nem érdekünk, hogy a szomszédunkban ukrán vezénylés alatt 800 ezres hadsereg legyen. Nekünk sokkal inkább az az érdekünk, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön egy békemegállapodást, maximáljuk az Ukrajna közelségében tartózkodó orosz csapatoknak a létszámát és az ukrán csapatok számát is vigyük le” - magyarázta. Hozzátette, egyébként egy nagy fegyverkezési versenyben találjuk magunkat, és a „gatyánk is rámegy a fegyverkezésre”. Ezért a mi koncepciónk nem az, ami az európaiaké, hogy a háború folytatódjon, hanem az, hogy a háborúnak legyen vége - közölte.

A kormányfő szerint nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb béke legyen, jöjjön létre egy megállapodás, amely biztonságba helyez bennünket az oroszoktól, nem szolgáltat ki bennünket az ukránoknak, nem kerget bele egy fegyverkezési versenybe, és nem viszi el a magyarok pénzét Ukrajnába. „Nekünk erre van szükségünk. Ez a mi politikánk, és én ezt hirdetem és ezt képviselem” - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt állította, hogy az ukránok a háborúra hivatkozva leállították a Barátság kőolajvezetéken a Magyarországra érkező olaj szállítását. Mint ismert, a szállítás a vezetéken orosz találat miatt állt le január 27-én, és szintén beszédes, hogy az Orbán-kormány sokáig hallgatott róla, miközben máskor minden, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos fejleményt szinte azonnal kommentál. Amikor pedig a szállítás leállása témává vált, az oroszpárti magyar kabinet azonnal Ukrajnát kezdte okolni.

Orbán Viktor szerint ha a helyzetet nem tudtuk volna megoldani, „akkor itt hétfőtől, jövő hét hétfőtől ezer forint lenne literenként a benzin ára. És ha sikerülne nekik elzárni még a délről jövő gázvezetéket is, akkor az önök rezsiszámlája, az éves 250 ezer forintos átlagos rezsiszámlája az a lengyel 800 ezer és a cseh 1 millió forintos számla közé ugrana föl” - állította.

A miniszterelnök szerint még legalább három hónapra elegendő olajmennyiségünk van és miután Magyarország dízelt szállított Ukrajnának, ezt a szállítást a magyarellenes szlovák kormánnyal egyeztetve leállították. Most, hogy az „ukránok beakasztottak nekünk, jeleznem kellett az európaiaknak, hogy leblokkoljuk és megvétózzuk ezt a 90 milliárd eurót, és amíg nem jön az olaj, nincs pénz” - közölte Orbán Viktor. Úgy folytatta: „Azt mégsem fogadhatjuk el, hogy baleknak nézzenek bennünket, mi hozzájárulunk ahhoz, hogy a pénz kimenjen, majd ők meg leállítják a Barátság olajvezetéken a magyar olajat, mi meg nézünk, mint a hülye gyerekek” - fogalmazott a kormányfő, mintha bármiféle kegyet gyakorolt volna eddig, majd hozzátette: ezt nem várhatják tőlünk. Közölte, hogy ellenlépéseket kell tenni, azt is megmondták Brüsszelben, hogy semmilyen Ukrajnába irányuló gazdasági segítséget nem támogatnak egész addig, amíg az olaj meg nem érkezik újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül.