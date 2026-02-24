Egy héten belül két gyerek is öngyilkossági szándékát jelezte az ercsi iskolában

Egy héten belül két bántalmazott gyerek is öngyilkossági szándékát jelezte az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában, az egyikük meg is kísérelte az öngyilkosságot – írja a Telex. A portál szerint az iskolában régóta probléma a diákok agresszív magatartása, a történtek után egy tanulót elbocsátottak az intézményből.
A történtekkel a Hvg foglalkozott először, január 29-én ugyanis Darvas-Tanács Erik, a Fejér megyei város református lelkésze kiírta a Facebook-oldalára, hogy kórházban ápolnak egy ercsi iskolába járó diákot, akit az osztálytársai folyamatosan bántalmaztak, és aki felakasztotta magát az iskolában. A nyilvános posztja alá sokan kommenteltek, legtöbben együttérzésüket fejezték ki, sokan viszont nem lepődtek meg a történteken. „Egy olyan iskolában, ahol napi szinten van rendőri intézkedés, erőszak, súlyos pedagógushiány és állandó feszültség, egy gyermek öngyilkossági kísérlete nem »tragikus egyedi eset«, hanem egyértelmű jelzés egy súlyos válsághelyzetről” – írta az egyik kommentelő.
Az iskolában zajló bántalmazások súlyát jelzi az is, hogy a január 27-i önkormányzati képviselő-testületi ülésen tárgyalták az ercsi általános iskola biztonságtechnikai kamerarendszerének kiépítését. Az iskola nyújtott be egy kérelmet a képviselő-testületnek, amiben azt írták: szeretnék kérni a korszerűbb kamerarendszer kiépítését az intézményben, hogy nagyobb nyugalom legyen. Az iskola egyik képviselője a képviselő-testület ülésén úgy fogalmazott,
„nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy milyen helyzet uralkodik mostanában az iskolában”.
Mindössze két nappal a testületi ülés után, január 29-én az iskolában egy fiú felakasztotta magát egy ruhadarabbal az egyik tanteremben, őt a társai szedték le a fogasról. A tankerület szerint „egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott”. A fiú nem sérült meg.
A második eset rá egy hétre, február 5-én történt, amikor az egyik tanuló „öngyilkossági szándékát jelezte” egy pedagógusnak, ezért mentőt kellett hívni hozzá.
A Telex megkeresésére a Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt írta: a két eset annyiban függ össze, hogy mindkét tanulót érte bántalmazás az iskolában. A második esetnél öngyilkossági kísérlet nem történt, de az előzményekre tekintettel már önmagában az öngyilkossági szándék említése is indokolttá tette a 112-es segélyhívó értesítését.
A portál megkérdezte a tankerülettől azt is, hogy milyen lépéseket tettek a bántalmazás visszaszorítása érdekében. A tankerület válaszában azt írta, a bántalmazó tanulókkal szemben az iskola már korábban fegyelmi eljárást indított, amelynek eredményeként
egy tanulót kizártak a jelenlegi iskolájából és egy új iskolát jelöltek ki neki, egy másik diák pedig felfüggesztett kizárást kapott.
A tankerület hozzátette, hogy a bántalmazások visszaszorítása érdekében a fenntartó felvette a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a roma nemzetiségi önkormányzattal, valamint támogatja a pedagógusok konfliktuskezelési képzéseken való részvételét. „Az intézményben iskolapszichológus is dolgozik, aki szintén kiemelt figyelmet fordít az iskolai bántalmazás megelőzésére” – hangsúlyozta.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.